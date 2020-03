2020-03-04 12:30:07

Vogue Williams trouve la parentalité «un travail si dur» et même si elle «adore absolument être maman», elle a eu du mal à le faire.

Vogue Williams trouve la parentalité «un travail si dur».

La star de 34 ans – qui a Theodore Frederick Michael, 17 mois, avec son mari Spencer Matthews – admet que même si elle “aime absolument être une maman”, mais a eu du mal récemment.

Elle a écrit sur Instagram: “Le sourire le plus doux du monde! Je dois dire que nous avons eu une semaine difficile avec ce chiot. Une semaine où je pense que la parentalité est un travail si DIFFICILE! J’adore absolument être maman, mais T hasn Je n’ai pas dormi le mieux, je ne me sens pas mieux et c’est beaucoup plus capricieux que d’habitude, ce qui nous rend épuisés. Je pense que j’oublie ce que ça fait de ne pas être fatigué. On me demande toujours comment je fais tout parce que ça doit sembler comme ça sur insta mais honnêtement quelques semaines sont comme ça. Je ne pense pas qu’aucun de nous ne le fasse toujours parfaitement et c’est bien aussi … roule à 19h pour pouvoir aller me coucher (sic) ”

Vogue avait précédemment révélé qu’elle voulait avoir un deuxième bébé avec son mari Spencer dans le courant de 2020.

En dressant la liste de ses objectifs pour 2020, Vogue a révélé: “J’espère que nous agrandirons notre famille cette année. Votre plus grande réussite est votre bonheur et je pense que nous sommes dans un endroit vraiment heureux, et j’aimerais juste être heureux à cette époque l’année prochaine. ”

Vogue a changé d’avis au sujet d’avoir quatre enfants après avoir eu une grossesse “inconfortable” avec son petit garçon.

Elle a partagé: “Au début, j’ai dit quatre, mais c’est maintenant changé. Maintenant, nous sommes à trois, donc nous verrons après que nous aurons le deuxième pour voir si nous allons rester avec deux. Je détestais être enceinte. J’ai trouvé c’était vraiment inconfortable, j’étais vraiment malade pendant les trois premiers mois mais vous obtenez un grand prix à la fin. Je donnerais naissance 10 fois si je ne devais pas être enceinte. Pour une grossesse, je l’échangerais pour donner naissance 10 fois. Je ferais 10 jours d’accouchement plutôt que d’être à nouveau enceinte. “

Mots clés: Vogue Williams, Spencer Matthews

