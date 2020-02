2020-02-09 10:30:04

Vogue Williams veut se remarier avec Spencer Matthews “chaque année”.

Le mannequin de 34 ans et l’ancienne star de “ Made In Chelsea ” se sont mariés lors d’une petite cérémonie en 2018 avant de tout recommencer l’année dernière avec un deuxième mariage et une grande fête avec tous leurs amis, et Vogue a maintenant déclaré elle adorerait passer par le processus de mariage chaque année car c’est “tellement amusant”.

Elle a dit: “J’adore me marier. Je le ferais chaque année si Spencer le faisait! Cela faisait vraiment une différence de ne pas être enceinte. Par la suite, nous avions environ 50 personnes de retour chez nous jusqu’à 7 heures du matin, ce que je suis sûr que les voisins détestaient pour nous. Mais c’était notre première fête en trois ans, donc ils ne peuvent pas vraiment se plaindre trop. J’étais tellement en train de mourir après, mais c’était tellement amusant. ”

Vogue – qui a un fils de 15 mois, Theodore, avec Spencer – a également salué son épouse de 31 ans comme son “meilleur ami”, et a déclaré que leur lien solide contribuait à faire de la vie conjugale un jeu d’enfant.

Elle a ajouté: “Il est définitivement mon meilleur ami. Et je suis à lui. Nous pensons en fait que c’est fou de ne pas voir votre partenaire comme votre meilleur ami. C’est la personne avec qui vous passez le plus de temps! Nous avons tellement de respect pour les uns les autres, mais au fond, nous avons juste beaucoup de plaisir ensemble. Il me fait rire tout le temps. Certaines des choses qu’il sort quand nous sommes à la maison, je me dis: “Oh mon dieu, si quelqu’un a entendu vous dites que!’

“Nous avons aussi nos propres vies séparées, nous ne sommes pas toujours dans les poches les uns des autres. Nos parents pensent que nous sommes la même personne. J’aimerais être en désaccord, mais c’est probablement pourquoi nous nous entendons si bien.”

La beauté a taquiné la possibilité d’élargir leur couvée et a déclaré que, même s’ils se «poussaient» à avoir un autre bébé, ils ne l’avaient pas exclu.

S’adressant à The Sun sur le magazine Fabulous de dimanche, elle a déclaré: “En d’autres termes, nous n’essayons pas. Mais nous ne nous poussons pas non plus, car Théodore est encore petit et nous ne sommes pas pressés.”

Vogue avait précédemment déclaré qu’elle voulait avoir un deuxième bébé cette année.

Elle a confessé: “Espérons que nous ferons grandir notre famille cette année.

“Votre plus grande réussite est à quel point vous êtes heureux et je pense que nous sommes dans un endroit vraiment heureux, et je voudrais juste être aussi heureux à cette époque l’année prochaine.”

