Voici 4 moments Jimin qui vous disent tout ce que vous devez savoir sur ce membre BTS

Certains l’aiment pour sa voix chantée, d’autres l’aiment pour son grand cœur. En tant que «Prince Charmant» résident du BTS, Jimin est l’un des principaux chanteurs et danseurs. Il est gentil avec les fans, mais il a aussi un côté idiot, présenté avec son moment veste-capuche lors de la performance du groupe pour le Nouvel An. Voici quelques-uns de nos moments préférés de Park Jimin.

Jimin du groupe de garçons BTS alias Bangtan Boys | Han Myung-Gu / WireImage

Jimin est devenu le premier artiste solo de K-pop à avoir trois chansons atteignant plus de 50 millions de streams sur Spotify

Ce chanteur n’a pas sorti de mixtape solo, comme J-Hope et “Agust D.” Cependant, il bat déjà des records pour des artistes coréens dans l’industrie de la musique. Avec BTS, Jimin a sorti une poignée de chansons en tant qu ‘«artiste solo», dont «Intro: Serendipity» et «Lie», et «Serendipity (Full Length Edition)».

Les trois chansons ont dépassé la barre des 50 millions sur Spotify, faisant de Jimin la première idole à atteindre le cap en tant qu’artiste solo. Le prochain artiste à s’en approcher est Psy, connu pour sa chanson «Gangnam Style». (Il a deux chansons au-dessus de la barre des 50 millions.) Cependant, lorsque Jimin joue avec BTS, il brille vraiment.

Il est allé à l’école pour la danse, montrant même son talent lors de la performance BTS MMA

Selon le magazine Billboard, avant d’être au BTS, Jimin a étudié la danse contemporaine au Busan High School of Arts, où il était l’un des meilleurs étudiants du département de danse moderne.

L’idole de K-pop a eu la chance de montrer ses talents de danseur lors de la performance MMA du groupe en 2019. Il a fait une performance de danse solo sur la chanson «I NEED U» et, bien sûr, les fans ont partagé leur amour pour cette performance sur les réseaux sociaux.

Jimin et le reste des garçons BTS sont très philanthropes

Lorsqu’il ne répète pas ou ne joue pas, Jimin aide sa communauté et redonne même à son école primaire. Selon Koreaboo, «l’école d’enfance de Jimin, l’école primaire Hoedong, a fermé ses portes après 36 ans. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, Jimin a fait un don personnel pour payer les coûts de l’uniforme scolaire pour chacun des élèves diplômés de l’école. »

En tant que groupe, BTS s’est associé au groupe à but non lucratif UNICEF pour créer la campagne anti-violence «Love Myself». Selon son site Internet, cette campagne a levé plus de 2 millions de dollars américains, en novembre 2019, et encourage les «mesures préventives» contre la violence.

Ce chanteur a également un côté idiot, inventant le moment de la «veste Jimin» lors du réveillon du nouvel an de Dick Clark avec Ryan Seacrest »

Bien sûr, il est travailleur et dévoué au BTS. Cela ne signifie pas que Jimin n’aime pas s’amuser et être idiot. Pendant la performance du groupe K-pop au Rockin ’Eve du Nouvel An de Dick Clark avec Ryan Seacrest à Times Square, Jimin avait une veste scintillante qui ne fonctionnait pas exactement avec lui. À un moment donné, il a basculé sur sa tête et au lieu de l’enlever tout de suite, il a continué à jouer avec sa capuche de fortune.

Un fan a plaisanté sur Twitter, “quand les gens commencent à demander,” qui est celui avec … “nous avons maintenant une nouvelle fin à cette question -” … la veste collée sur sa tête? “”

La musique de BTS, y compris leur dernier album Map of the Soul: Persona, est disponible sur Spotify, Apple Music et la plupart des principales plateformes de streaming.