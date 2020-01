Voici ce que nous savons à ce jour du retour de Connie Britton

L’un des membres originaux de la distribution du 9-1-1 de Fox qui est parti après la première saison revient au spectacle! Connie Britton est de retour et nous avons quelques informations sur son retour.

(L-R) Oliver Stark et Connie Britton en ‘9-1-1’ | Collection d’images FOX via .

Le réseau confirme le retour de Connie Britton

La semaine dernière, TVLine a confirmé que Britton allait reprendre son rôle d’opératrice du 911, Abby, pour un passage en plusieurs épisodes. Britton a seulement décrit le rôle pour la première saison car elle n’avait qu’un contrat d’une saison.

Jennifer Love Hewitt a rejoint le casting en tant que nouvel opérateur à partir de la deuxième saison.

Lorsque Britton est parti pour la première fois, le producteur exécutif de la série, Ryan, Murphy, espérait qu’elle pourrait revenir au spectacle de temps en temps.

“Nous sommes en train de renégocier son accord afin qu’elle puisse entrer et faire quelques épisodes pour garder son personnage en vie. Elle aime vraiment les acteurs et l’équipe et elle espère beaucoup que cela puisse se produire », a-t-il déclaré.

Ce que l’intérêt amoureux de Britton à l’écran dit

Oliver Stark, qui joue l’ex-petit ami de Britton, Buck, a été interrogé sur le retour de Britton lors de la tournée de presse de la Television Critics Association et n’a pas pu s’empêcher de penser à ce qui pourrait arriver.

L’acteur a dit: «Je pense que c’est vraiment difficile. Tant de gens dans cette première saison sont tombés amoureux de la relation entre Buck et Abby, donc elle était vraiment difficile à remplacer. Et Buck a eu tellement de croissance depuis lors.

Il a continué, “[Moving forward, it will be] de trouver le bon partenaire pour lui. Beaucoup de gens ont des idées différentes sur qui cela pourrait être, qu’ils soient déjà sur la série. Je ne sais pas quoi [Abby’s return] veux dire. Je ne sais pas ce que ça va faire. Mais c’est taquin à des trucs, ce qui est toujours amusant. ”

On ne sait pas exactement combien d’épisodes Britton apparaîtra ni quand ces épisodes seront diffusés.

9-1-1, met également en vedette Angela Bassett, Peter Krause, Aisha Hinds, Kenneth Choi, Rockmond Dunbar et Ryan Guzman. Il est diffusé le lundi à 20 heures.

Une série dérivée de l’émission, 9-1-1: Lone Star, sera bientôt diffusée.