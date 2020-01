Voici ce que Philipps occupé mange en une journée

Beaucoup de gens reconnaîtraient Busy Philipps pour son rôle bien-aimé à Dawson’s Creek ou peut-être pour son apparition dans Freaks and Geeks. Plus actuellement, les fans la reconnaîtraient dans son talk-show Busy Tonight. Elle a récemment révélé que la seule chose qu’elle ne mangerait probablement pas, ce sont les insectes, alors qu’est-ce que Philipps mange pour être si incroyable?

Philipps occupé a essayé de nombreux régimes

Busy Philipps sur le tournage de Busy Tonight | Jordin Althaus / .

Dès son jeune âge, Philipps a lutté avec son poids. En conséquence, au fil du temps, elle a essayé de nombreux régimes et stratégies différents. Le régime qui ressort le plus est celui que Philipps a terminé ou essayé de faire à l’université: le régime Hot Dog. C’est aussi dégoûtant que cela puisse paraître. Le régime Hot Dog, également connu sous le nom de régime militaire, comprenait une alimentation minimale nue d’articles tels que des chiens chauds et des crackers.

Un régime que Philipps a commencé était en fait une tentative pour améliorer ses sinus. Philipps est née avec des sinus déformés, et après en avoir marre de la médecine occidentale, elle a décidé d’adopter une approche plus organique. Robert Graham, M.D., un spécialiste de la médecine alimentaire, a présenté Philipps au régime d’élimination. En éliminant puis en réintroduisant les aliments contenant des niveaux élevés d’histamine, le régime alimentaire est destiné à augmenter les tolérances de Philipps.

Certains régimes philippins ont été moins bizarres. Récemment, Philipps a discuté de ce que c’était que de terminer le régime Whole30. Bien que difficile de couper des choses comme le sucre et les céréales, Philipps était heureuse de terminer le régime avec l’aide de son mari Marc Silverstein.

Philipps a toujours été très franche avec les médias et ses fans en ce qui concerne ses problèmes d’image corporelle. Son conflit interne entourant son corps est ce qui la poussait souvent à lutter avec modération et fringale. Alors qu’est-ce qui a changé? État d’esprit de Philipps. Au lieu de trouver une solution rapide ou de sauter dans n’importe quel régime alimentaire à l’époque, Philipps est plus préoccupé et concentré sur la création d’un mode de vie sain.

Repas et collations tous les jours occupés par Philipps

Pluie ou éclat Philipps commence sa journée de la même façon. Pour Philipps, chaque journée commence avec du café Bulletproof et elle utilise religieusement cette recette unique pour son café du matin depuis des années. Elle prétend que la concoction de café est bonne pour relancer son métabolisme. De plus, Philipps a partagé que la poudre de protéine de collagène pare-balles a notamment amélioré la texture et la qualité de sa peau.

Philipps va souvent prendre le déjeuner au Kreation Juice Bar, son endroit préféré. La salade Cobb semble être sa préférée, mais Philipps a également déliré à propos du wrap au saumon sauvage et au quinoa. L’eau de chlorophylle est ce qui la fait revenir à chaque fois. Kreation Juice Bar annonce que l’eau de chlorophylle comprend des propriétés curatives et aide à l’inflammation.

Busy Philipps se livre-t-il jamais?

Philipps admet que les week-ends sont définitivement où elle se permettra de se faire plaisir. En ce qui concerne le dîner, Philipps aura tout le plaisir coupable dont elle a besoin, et elle ne s’en sentira pas mal. Philipps participera également à un peu de plaisir si elle sort avec sa famille ou ses amis. Elle partage souvent certaines de ses choses préférées à se livrer sur son Instagram – de la crème glacée aux calamars frits, il est évident que Philipps a bon goût.

Le secret de la réussite de Philipps

Il est indéniable que Philipps est dans une forme incroyable. Son régime et son état d’esprit y sont pour beaucoup, mais une grande partie de sa forme physique provient de LEKFit. LEKFit est un cours d’entraînement basé sur la danse conçu par Lauren Kleban. Trouver un cours d’exercice qui fonctionne pour Philipps l’aide à gérer son stress et son anxiété tout en restant en forme.

Avec l’âge, Philipps a trouvé de nombreuses façons efficaces de maintenir un mode de vie sain. De ses routines d’exercice à son état d’esprit, Philipps incarne la positivité en ce qui concerne son alimentation et sa vie en général.