Voici ce que vous devez savoir

La profonde angoisse que vit Vanessa Bryant depuis le crash de l’hélicoptère de dimanche dernier qui a coûté la vie à son mari bien-aimé, Kobe Bryant et à leur fille de 13 ans, Gianna, est profonde.

Kobe et Vanessa Bryant | Donato Sardella / . pour FEI

Malgré sa douleur incroyable, la veuve de la grande basket-ball a généreusement mis en place un fonds au profit des familles des autres victimes de la tragédie de dimanche.

Voici ce que nous savons.

Le jour où la vie de Vanessa Bryant a changé pour toujours

Son mari et sa fille étaient partis, comme ils l’avaient fait des dizaines de fois, pour l’un des matchs de basket de Gianna.

Le couple était en route pour la Mamba Academy, le centre sportif pour jeunes de Calabasas créé par Kobe.

Gianna, dont le surnom était Gigi, a joué dans l’équipe de basket-ball Lady Mamba, et un match se déroulait dans la Coupe Mamba dimanche.

CNN a rapporté que le pilote d’hélicoptère, Ara Zobayan, faisait face à un temps brumeux et essayait d’éviter une couche nuageuse.

Lien spécial de Kobe et Gianna

Kobe a partagé avec Jimmy Kimmel en 2018 sa fierté envers sa fille et sa merveilleuse réaction lorsque les gens ont insisté sur le fait qu’il avait besoin d’un fils pour continuer son héritage de basket-ball.

«Ce gamin, mec. La meilleure chose qui arrive quand nous sortons, c’est que les fans viennent vers moi et elle se tiendra à côté de moi, et ils diront: “ mec, tu dois avoir un garçon, toi et V dois avoir un garçon, quelqu’un perpétue votre tradition, votre héritage. »

“Et [Gigi’s] comme, “Oi. J’ai compris. Je n’ai pas besoin de garçon pour ça, j’ai compris. »»

Le post Instagram sincère de Vanessa

Hier soir, la veuve de 37 ans a fait connaître ses sentiments pour la première fois depuis l’événement dévastateur, avec un post émotionnel sur Instagram, en disant: «Mes filles et moi voulons remercier les millions de personnes qui ont montré leur soutien et l’amour pendant cette période horrible. Merci pour toutes les prières. Nous en avons vraiment besoin. »

Voir ce post sur Instagram

Mes filles et moi tenons à remercier les millions de personnes qui ont manifesté leur soutien et leur amour pendant cette période horrible. Merci pour toutes les prières. Nous en avons vraiment besoin. Nous sommes complètement dévastés par la perte soudaine de mon mari adorateur, Kobe – l’incroyable père de nos enfants; et ma belle et douce Gianna – une fille aimante, réfléchie et merveilleuse, et une sœur incroyable de Natalia, Bianka et Capri. Nous sommes également dévastés pour les familles qui ont perdu leurs proches dimanche, et nous partageons intimement leur chagrin. Il n’y a pas assez de mots pour décrire notre douleur en ce moment. Je suis rassuré de savoir que Kobe et Gigi savaient tous les deux qu’ils étaient si profondément aimés. Nous avons été incroyablement bénis de les avoir dans nos vies. Je souhaite qu’ils soient ici avec nous pour toujours. C’étaient nos belles bénédictions prises trop tôt. Je ne sais pas ce que nos vies nous réservent aujourd’hui, et il est impossible d’imaginer la vie sans elles. Mais nous nous réveillons chaque jour, essayant de continuer à pousser parce que Kobe et notre petite fille, Gigi, nous éclairent pour éclairer le chemin. Notre amour pour eux est sans fin – et c’est-à-dire incommensurable. Je souhaite juste pouvoir les étreindre, les embrasser et les bénir. Ayez-les ici avec nous, pour toujours. Merci de partager votre joie, votre chagrin et votre soutien avec nous. Nous vous demandons de nous accorder le respect et la confidentialité dont nous aurons besoin pour naviguer dans cette nouvelle réalité. Pour honorer notre famille Team Mamba, la Fondation Mamba Sports a créé le Fonds MambaOnThree pour aider à soutenir les autres familles touchées par cette tragédie. Pour faire un don, veuillez vous rendre sur MambaOnThree.org. Pour approfondir l’héritage de Kobe et Gianna dans les sports pour les jeunes, veuillez visiter MambaSportsFoundation.org. Merci beaucoup de nous avoir élevés dans vos prières et d’aimer Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri et moi. #Mamba #Mambacita #GirlsDad #DaddysGirls #Family ❤️

Un post partagé par Vanessa Bryant (@vanessabryant) le 29 janvier 2020 à 16h59 PST

«Nous sommes complètement dévastés par la perte soudaine de mon mari adorateur, Kobe – l’incroyable père de nos enfants; et ma belle et douce Gianna – une fille aimante, réfléchie et merveilleuse, et une sœur incroyable de Natalia, Bianka et Capri. »

Le fonds MambaOnThree créé par la Mamba Sports Foundation

Vanessa a conclu sa publication sur Instagram en annonçant la création du Fonds MambaOnThree pour aider financièrement les familles des victimes de l’accident mortel de dimanche.

«Pour honorer notre famille Team Mamba, la Fondation Mamba Sports a créé le Fonds MambaOnThree pour aider à soutenir les autres familles touchées par cette tragédie», a conclu Vanessa dans son billet.

«Pour faire un don, rendez-vous sur MambaOnThree.org. Pour approfondir l’héritage de Kobe et Gianna dans les sports pour les jeunes, veuillez visiter MambaSportsFoundation.org. “

Gianna Bryant

Le site Web du Fonds MambaOnThree déclare: “Le Fonds MambaOnThree a été créé pour honorer le mantra de l’équipe Mamba,” Mamba on Three “. C’est avec ce chant coutumier de solidarité, de fraternité et de la capacité de relever tous les défis que ce Fonds a été nommé.”

«Le Fonds MambaOnThree existe pour honorer et soutenir les proches des sept autres victimes impliquées dans la tragédie survenue le 26 janvier 2020. Tous les dons au Fonds seront dirigés vers leurs familles.»

Lire la suite: Message émotionnel de Jennifer Lopez à l’épouse de Kobe Bryant, Vanessa