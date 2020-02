Voici ce qui est connu jusqu’à présent

Alors que l’enquête se poursuit sur les causes de l’accident de l’hélicoptère transportant neuf personnes, dont Kobe Bryant, le service commémoratif de la légende du basket-ball est en cours de planification.

Mémorial de fortune pour Kobe Bryant | CHRIS DELMAS / . via .)

Dimanche dernier, les victimes de l’accident perdues étaient John et Keri Altobelli et leur fille adolescente Alyssa; Sarah Chester et sa fille de 13 ans, Payton; Christina Mauser, entraîneure adjointe de l’équipe féminine que Kobe Bryant a entraînée; Gianna Bryant, 13 ans, et son père, Kobe; et le pilote Ara Zobayan.

L’enquête sur la cause exacte de l’accident est toujours en cours et pourrait se poursuivre pendant au moins un an.

Voici ce que l’on sait jusqu’ici sur les funérailles de Kobe Bryant.

Ce que dit le maire de Los Angeles

Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a bien sûr été impliqué dans les discussions, disant à KABC cette semaine que la veuve de Bryant, les Lakers et la ville de Los Angeles travaillent ensemble pour choisir l’heure et le lieu des funérailles et du mémorial de Bryant.

“Nous voulons vraiment écouter Vanessa, les Lakers, et nous assurer que nous avons une chance et la bonne façon de pleurer ensemble, comme les gens ont fait spontanément dans les rues le lendemain ou deux”, a déclaré Garcetti.

«Le laisser se reposer sera quelque chose que nous sommes ici, prêt à aider à soutenir la famille cependant, où et quand.»

Des mémoriaux et des souvenirs ont fait leur apparition pour Bryant

Depuis la mort du grand joueur de basket-ball de 41 ans, le 26 janvier, des fans en deuil se sont rassemblés partout dans des mémoriaux de fortune, mais surtout à l’extérieur du Staples Center de Los Angeles, connu sous le nom de «The House That Kobe Bryant Built».

Des millions sont impatients d’exprimer leur chagrin et leur appréciation pour qui Bryant était en tant qu’athlète, philanthrope et homme de famille.

Un mémorial de fortune pour Kobe Bryant à l’extérieur du Staples Center | APU GOMES / . via .

Il a été question de nommer une rue à Los Angeles d’après lui. En outre, une pétition Change.org a reçu plus de deux millions de signatures en faveur de la modification du logo NBA actuel, qui présente Jerry West en ce moment, et de le remplacer par l’image de Kobe Bryant.

L’organisateur de la pétition, Nick M, avec le nom de compte Twitter @ ThatGuyN1CK, a écrit: “Avec le décès prématuré et inattendu du grand Kobe Bryant, veuillez signer cette pétition dans le but de l’immortaliser pour toujours en tant que nouveau logo de la NBA.”

Où les funérailles peuvent-elles avoir lieu

TMZ a rapporté cette semaine qu’une réunion avait eu lieu pour explorer les détails des funérailles / mémorial de Bryant et quand ils pourraient avoir lieu.

Le Colisée de Los Angeles | MARK RALSTON / . via .

Selon le magasin, le Staples Center, alors que le choix sentimental comme lieu de commémoration de Bryant, ne détient qu’environ 20 000 personnes. Il peut être considéré comme trop petit pour un mémorial public, compte tenu de l’effusion qui a déjà été vue à la mort de Bryant.

Les organisateurs sont prêts à s’attendre à une foule qui occupera un lieu de taille plus appropriée, comme le LA Coliseum, qui peut accueillir environ 78 000 invités.

