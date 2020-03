Voici combien d’argent Ninja gagne vraiment en streaming sur Mixer après avoir quitté Twitch

Le monde des streamers en direct est apparemment très niche et pas suffisamment analysé dans le courant dominant. Tyler Blevins (alias Ninja) est l’un des streamers de jeux vidéo les plus populaires de l’histoire du concept, et il l’est toujours. Après s’être fait un nom sur Twitch, il a rapidement appris une nouvelle manœuvre commerciale engloutissant actuellement les anciens noms.

Twitch existe depuis neuf ans maintenant en tant que filiale d’Amazon. Dès le début, ils ont inventé un concept unique où les utilisateurs pourraient se diffuser en direct en jouant à des jeux vidéo, entre autres émissions. Le service a immédiatement envahi des millions de téléspectateurs, devenant l’un des sites les plus visités au monde.

Maintenant, ils font face à des défis alors que leur plus grande star, Ninja, quitte pour Mixer pour de gros chèques de paie.

Ninja a sans doute fait de Twitch ce qu’il est

Tyler «Ninja» Blevins | Ethan Miller / .

Lorsque Tyler Blevins / Ninja a commencé à diffuser ses jeux vidéo sur Twitch, il est devenu une superstar en peu de temps. Cela a encore augmenté quand il a commencé à jouer à Fortnite, l’un des jeux vidéo les plus populaires au monde.

Ses compétences sont inégalées, conduisant à un groupe obsessionnel d’adeptes qui se connectaient quotidiennement sur Twitch pour regarder. Il y a quelques années, il a atteint un sommet de 2 millions d’abonnés actifs, ce qui fait de Twitch presque à lui seul une entreprise rentable.

Bien sûr, Ninja n’était pas le seul meilleur streamer de jeu là-bas. Beaucoup d’autres gagnaient chaque jour des milliers, voire des millions de téléspectateurs. Il s’est avéré que plus de gens aiment regarder les autres jouer aux jeux vidéo que les jouer eux-mêmes. À moins que ce ne soit surtout pour voler des conseils de compétence en regardant.

Finalement, il est arrivé au point où Fortnite a créé un skin basé sur l’image de Blevins comme un hommage personnel.

Une chose est sûre, Twitch semblait devenir un peu complaisant avec tout l’argent qu’ils ramassaient.

Mixer courtise Ninja – et bien d’autres stars de Twitch

Une nouvelle pratique commerciale est en cours maintenant, Twitch n’a apparemment pas vu venir. Si c’est un chien qui mange un scénario de type mondial, ce n’est certainement pas nouveau pour devancer la concurrence des entreprises.

Lorsque le Mixer de Microsoft a commencé comme une alternative à Twitch, ce dernier pensait que toute concurrence n’aurait aucune chance. Ils ne savaient pas que Mixer disposait d’importantes dépenses en capital pour attirer les stars de Twitch sur la plateforme de l’ancien.

Et c’est ce qu’ils ont fait en offrant à Ninja entre 20 et 30 millions de dollars pour y diffuser ses jeux. Qui pourrait laisser passer une telle offre, d’autant plus que Twitch profitait beaucoup trop du nom de Ninja?

Avec cela, Blevins est maintenant très riche simplement en se diffusant sur Fortnite toute la journée. Parlez du rêve américain qui existe toujours, même s’il a fait d’autres choses pour en faire un notable digne.

Que va-t-il arriver à Twitch maintenant?

Les rapports de Mixer ont réussi à convaincre d’autres joueurs de Twitch de faire la transition avec Ninja. En conséquence, bon nombre d’entre eux ont abandonné Twitch, laissant l’entreprise dans une situation commerciale potentiellement périlleuse.

Certains pourraient dire que c’est étrange qu’ils n’aient pas vu cela venir étant donné que Microsoft a encore beaucoup d’argent à dépenser pour rester compétitif. Être complaisant est cependant un gros problème dans les affaires, et peut-être que Twitch a appris sa leçon.

Non pas qu’ils ne pourraient pas attirer de nouvelles stars faisant la même chose. Le jeu étant presque aussi répandu que de devenir avocat, il y a beaucoup de talents qu’ils recruteront probablement pour continuer. En fait, ils ont déjà verrouillé certains contrats avec plusieurs des meilleurs streamers de jeux.

Quant à Blevins, il a été sous les projecteurs ailleurs (comme The Masked Singer) et fait souvent des dons à diverses causes caritatives. Il a créé un nouveau précédent dans ce que les gens sont prêts à regarder. Peut-être que le vrai gagnant de la guerre du streaming vient de regarder d’autres jouer à des jeux vidéo où les résultats n’ont pas besoin de scripts pour rester intéressants.