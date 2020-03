Voici comment Chris Harrison sait que la star de la famille moderne Sarah Hyland et le barman Wells Adams de BIP sont le couple parfait

Ce n’est un secret pour personne que la star de Modern Family Sarah Hyland et le barman de Bachelor in Paradise Wells Adams sont l’un des couples les plus mignons de Bachelor Nation. Le duo est devenu réel avec l’animateur de The Bachelor Chris Harrison et sa petite amie, Lauren Zima, le 22 mars 2020, et maintenant nous les aimons encore plus ensemble.

La date du groupe entre les deux paires s’est produite sur Instagram en direct pour que tout le monde puisse le voir, car la plupart du monde pratique la distanciation sociale pendant le coronavirus (COVID-19). Après la vidéo de 30 minutes, Harrison conclut que Hyland et Wells vont fonctionner.

Wells Adams et Sarah Hyland | Lester Cohen / . pour InStyle

Pourquoi l’hôte de «The Bachelor» Chris Harrison est-il diffusé sur Instagram tous les soirs?

Depuis que l’État de Californie a émis une ordonnance de refuge sur place le 19 mars 2020, les résidents ne sont autorisés à quitter leur domicile qu’à des fins essentielles. De nombreux comtés de l’État ont commencé à ordonner aux résidents de rester chez eux dès le 16 mars, alors Harrison a été mis en quarantaine pendant au moins une semaine à ce stade.

Harrison passe en direct sur Instagram tous les soirs avec sa petite amie – productrice et journaliste – Zima de Entertainment Tonight. Le couple appelle leurs conversations nocturnes au coin du feu une «date de groupe» où ils invitent d’anciennes stars de Bachelor et Bachelorette pour les aider à répondre aux questions des téléspectateurs.

Le 22 mars 2020, le duo a discuté avec Adams et Hyland pour voir comment ils se comportaient pendant ces «temps corona difficiles», comme l’appelle Zima.

Comment le barman «BIP» Wells a-t-il rencontré la star de «Modern Family» Hyland?

Hyland a d’abord posé les yeux sur Wells en regardant la saison de The Bachelorette de Joelle Fletcher. La star de Modern Family a commencé à tweeter sur lui et sa personnalité amusante sur les réseaux sociaux.

«Aussi @WellsAdams a comparé le Tchad à Voldemort. #potterheadsarethebest », a-t-elle tweeté le 27 juillet 2016.

Avec l’aide de Harrison, Wells s’est glissé dans les DM d’Hyland, et le reste appartient à l’histoire. Le couple a annoncé ses fiançailles le 16 juillet 2019.

Comment Harrison sait-il qu’Adams et Hyland sont le couple parfait?

Au cours de la dernière conversation au coin du feu, Harrison a demandé à Wells s’il prévoyait de lancer une émission de cuisine. Il poste souvent des vidéos avec Hyland et lui-même, préparant divers repas. Les fans veulent savoir s’il a l’intention de faire de la «cuisine avec Wells» une chose réelle.

“Ouais, demain je fais des cornichons”, a déclaré Adams à Harrison. “J’aimerais bien plaisanter, mais ça va être une grosse aneth.”

Hyland finit par craquer pour la blague d’Adams. Elle ne peut pas arrêter de rire, et c’est là que Harrison entre et conclut qu’ils forment le couple parfait.

«C’est pourquoi je sais qu’ils vont travailler», explique Harrison. “Sarah rit en fait.”

Elle aime ses blagues et Adams continue comme si rien ne s’était passé pour décrire comment il va faire des cornichons le lendemain. Zima commente que même leur langage corporel montre à quel point ils sont parfaits les uns pour les autres.

