Voici comment Denise Richards se sent après les retombées de Lisa Rinna

Lisa Rinna et Denise Richards ont eu des retombées durant la saison 10 de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills. Bien que la raison du drame entre les stars de Bravo ne soit pas connue, il y a eu des indices de la querelle sur les médias sociaux. À la suite de la querelle publique, il n'a pas été révélé quelle a été la réaction de Richards à ce crachat.

Denise Richards et Lisa Rinna | Nicole Weingart / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

"Denise considère toujours Lisa Rinna comme une amie proche malgré le fait qu'ils se soient disputés avec passion à propos de tout cela", a déclaré un initié à Hollywood Life. «Elle est vraiment triste de voir comment tout cela s'est déroulé. Mais les autres femmes ne sont pas innocentes dans tout cela. »

La source dit que Richards sera également choquée par ce que les autres femmes disent d'elle. Ils ont également ajouté que Les choses sauvages actrice a compris pourquoi Lisa Vanderpump ne voulait pas être amie avec la plupart des RHOBH jeter.

Lisa Rinna appelle Denise Richards

Fans de RHOBH a remarqué qu'il y avait une querelle entre Rinna et Richards lorsque le premier a appelé le second pour ne pas filmer. Richards ne se serait pas présenté pour filmer la soirée finale de la saison 10.

Lorsque Richards a mis à jour son Instagram avec une nouvelle publication sur ses chirurgies passées, Rinna a pris un coup à sa co-star.

"Denise, ça va?", Demanda Rinna. "Vous ne vous êtes jamais présenté à Dorit (fête) samedi soir, nous étions tous si inquiets pour vous. Qu'est-il arrivé? Vous avez dit que vous veniez. Vous rencontriez Garcelle. Nous n'avons jamais eu de vos nouvelles. Qu'est-il arrivé?"

Richards a apparemment ignoré le message de Rinna en ligne pour éviter un échange public plus important. Une source proche de la production Bravo a révélé que Rinna remue le pot et joue avec les caméras pour garder son travail.

«Dans les coulisses, Lisa Rinna continue d'être l'instigatrice et remue continuellement le pot pour un maximum de drame. Rinna fait cela pour se rendre pertinente et maintenir la sécurité de l'emploi », a déclaré un initié à Us Weekly. "Denise en a assez de l'ingérence constante de Rinna et de son comportement passif-agressif, en particulier avec les réseaux sociaux. Denise et Rinna se dirigent vers une confrontation devant la caméra, ce que Rinna a voulu. »

Denise Richards ne profite pas de «RHOBH»

Saison 10 de RHOBH est la deuxième saison de Richards sur la série télé-réalité. Contrairement à l'année dernière, elle ne profite pas de son temps devant les caméras.

"Elle ne semble pas apprécier autant la série cette saison et personne ne serait surpris si ce devait être sa dernière", a déclaré l'initié à Hollywood Life. «Elle veut faire plus de théâtre et Housewives a ouvert d'autres opportunités pour elle. Elle n'a vraiment rien à voir avec le drame et semble parfois en être déconnectée. Une grande partie de la distribution est frustrée par son manque de participation encore cette saison. »

Richards aurait également supplié les producteurs d'être dispensés de faire un voyage avec le reste de la distribution à Rome. Il a également été signalé que Brandi Glanville est celui qui a dénoncé Richards pour être faux.

«Si vous vous inscrivez à une émission de téléréalité, tous les squelettes que vous avez dans le placard sortiront finalement. Vous ne pouvez pas avoir de secrets et vous attendre à les garder JAMAIS !!! Il est donc préférable d'être honnête #own it ", Glanville a tweeté.

Les téléspectateurs pourront voir tout le drame se dérouler lorsque Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills revient en 2020.