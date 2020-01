Voici le nouvel agent qui fait bouger les choses en 2020

Le compte à rebours pour le retour de NCIS: New Orleans est lancé. Avec la première mi-saison à nos portes, de nombreux fans attendent en prévision de ce qui va arriver. La finale d’automne a été un choc, concluant le plus grand scénario de la saison 6 jusqu’à présent. Désormais, un nouvel agent devrait équiper l’équipe NCIS de Dwayne Pride (Scott Bakula). Voici ce que nous savons.

Une place s’est ouverte lorsque Lucas Black a quitté «NCIS: La Nouvelle-Orléans», mais peut-il être remplacé?

Dans les coulisses avec CCH Pounder en tant que Dr Loretta Wade, Rob Kerkovich en tant que médecin légiste Sebastian Lund et Scott Bakula en tant qu’agent spécial Dwayne Pride | Sam Lothridge / CBS via .

Ce n’est certainement pas un spoiler à ce stade de savoir que le personnage de Lucas Black, l’agent spécial Christopher LaSalle, a été tué dans la série. Faisant partie du spin-off de NCIS depuis le début, la sortie de Black a choqué les fans.

Comme en témoignent les nombreux commentaires et réponses sur tout ce que les comptes officiels NCIS: New Orleans Twitter et Instagram publient, les gens ont adoré LaSalle et veulent qu’il ressuscite d’une manière ou d’une autre.

Bien qu’il soit techniquement possible pour les Noirs de revenir via des flashbacks ou le vieux scénario «il n’est pas vraiment mort», LaSalle est un fait accompli (pour le moment du moins). Sa place dans l’équipe de Pride a laissé un énorme trou. Les autres, aussi qualifiés soient-ils, ont tous leurs propres caprices et aucun d’eux ne pourrait être ce que LaSalle était à la fierté.

Cela dit, y a-t-il de la place pour un nouvel agent si tôt après la mort de LaSalle? Le spectacle doit continuer et Pride est destiné à avoir besoin d’un autre jeu de mains, mais les fans sont-ils prêts à remplacer le personnage bien-aimé?

«La série a besoin d’un bon acteur pour le remplacer, mais il est difficile de le remplacer, c’est sûr. De plus, la souris Lil n’a pas été remplacée depuis début 2018 », a commenté un fan sur la publication Instagram de l’émission. «J’espère que LaSalle et Percy reviendront… indice indice !!», souhaitait un autre fan, ajoutant «vous savez comment fonctionne la télévision. Il est en mission secrète. “

Les commentaires continuent, tous avec le même sentiment: personne ne peut remplacer l’agent spécial Christopher LaSalle. Cependant, il semble que la franchise pourrait essayer.

Qui rejoint le casting de «NCIS: New Orleans» en 2020?

Selon la page IMIS de NCIS: New Orleans, un nouveau castmember a été ajouté à la moitié arrière de la saison 6.

Charles Michael Davis est répertorié comme agent spécial Quentin Carter pour le premier épisode de 2020. L’acteur n’est pas apparu dans la série auparavant et ne faisait pas déjà partie du «vaisseau-mère», NCIS.

L’agent spécial Carter est un personnage entièrement nouveau qui viendra contrarier Pride pour le meurtre d’Eddie Barrett (Eddie Cahill) ou tenter de remplir les chaussures de LaSalle.

Il n’y a aucune information sur la première mi-saison du 16 février. On ne sait pas encore si le rôle de Davis sera récurrent ou ponctuel. Étant donné que son nom apparaît juste sous Vanessa Ferlito et au-dessus de Chelsea Field avec le casting de la série (par opposition à «le reste du casting»), il pourrait être là pour rester.

Où avez-vous vu Davis d’autre?

Si Davis semble familier, il le devrait. L’acteur de Dayton, Ohio a fait ses débuts dans la modélisation avant de passer à la comédie. Certains de ses rôles les plus connus incluent Kwan Kirkland dans The Game, Liam Lupo dans Switched at Birth et Marcel Gerard dans The Originals.

Récemment, Davis a joué au haras, Zane Anders, dans la série à succès, Younger. Il a également travaillé pour For the People et Chicago P.D. Il n’y a pas de projets supplémentaires à venir pour Davis. Cela signifie que son emploi du temps est grand ouvert pour le prochain rôle récurrent.

Nous devrons attendre pour voir ce que deviendra l’agent spécial Carter et s’il peut répondre aux attentes des fans de LaSalle.

NCIS: La Nouvelle-Orléans revient à CBS le dimanche 16 février.