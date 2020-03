Voici les 4 artistes qui gardent actuellement le statut de hit n ° 1

Les BTS sont l’un des plus grands groupes de garçons qui travaillent actuellement. En fait, ils sont l’un des plus grands groupes de garçons de toute l’histoire de la musique enregistrée. Et pourtant, un numéro un du Billboard Hot 100 leur a échappé.

Ils sont actuellement proches de la marque. Le nouveau single BTS «ON» est actuellement en troisième position sur le Billboard Hot 100. Voici les trois chansons et quatre artistes qui les tiennent à l’écart du numéro un.

BTS n’a pas réussi à mettre son single en “ON” en haut du Billboard Hot 100 | J. Merritt / .

3. «Cercles» – Post Malone

Post Malone est peut-être un rappeur, mais il est plus que disposé à faire de la musique pop. “Circles” est sa plus grande chanson pop à ce jour. Lorsque les rappeurs font des singles pop à part entière, ils sont souvent accusés d’avoir vendu. De bons exemples de ce phénomène sont la façon dont certains fans ont décrié Lil Wayne et T.I. pour leurs succès respectifs “Lollipop” et “Wthing You Like”.

«Cricles» de Post Malone

Malone a suscité des réactions négatives de la part des fans pour avoir créé «Circles», qui ressemble plus à une chanson d’un groupe indie-pop comme Purity Ring ou Chvrches qu’à un artiste de trap ou de rap moderne. Cependant, de nombreux fans apprécient son changement de rythme. Nous pouvons seulement attendre et voir si la transition de Malone vers la musique pop est permanente ou simplement un détour artistique de sa part. Il serait intéressant de voir si Malone peut continuer à surpasser «ON» de BTS, une autre chanson du monde du pop-rap.

2. ‘Life Is Good’ – Future avec Drake

“Life Is Good” de Future avec Drake

Quand Future et Drake travaillent ensemble, c’est souvent une combinaison commercialement et artistiquement puissante. Drake a également une poignée d’excellents clips musicaux mémorables à son actif. “Life Is Good” est une excellente chanson Future / Drake avec une superbe vidéo, donc il n’est pas étonnant qu’elle soit en deuxième position sur le Billboard Hot 100 en ce moment.

En tant que chanson, “Life Is Good” a tous les battements de pièges moelleux dont les fans de musique ont envie depuis quelques années. En tant que vidéo, il a toute l’énergie que Drake apporte à bon nombre de ses meilleurs travaux. La combinaison a fonctionné, et de nombreux fans occasionnels se sont intéressés à la chanson uniquement en raison du buzz reçu par la vidéo.

Certains artistes se sentent comme des demi-dieux. Drake s’est toujours décrit comme un gars ordinaire qui a eu la chance de devenir riche et célèbre. La vidéo de «Life Is Good» ne fait pas exception. La vidéo montre Drake et Future occupant un certain nombre d’emplois. Une minute, ce sont des mécaniciens, une minute ce sont des concierges, la minute suivante, ils travaillent chez McDonald’s. La vidéo contient également quelques sketches, montrant que Drake a toujours son humour de marque.

1. «La boîte» – Roddy Rich

«ON» de BTS n’a pas encore délogé «The Box» de Roddy Rich du haut des palmarès.

Chaque année, un ou deux artistes inconnus prennent le dessus de façon inattendue. 2011 a été l’année d’Adèle. 2019 était l’année de Lizzo et Lil Nas X. 2020 est l’année de Roddy Rich.

Le single de Rich “The Box” parvient à avoir toute la noirceur et la granularité de la musique trap avec une grande mélodie. Cette piste était tellement géniale qu’elle a permis à un nouveau venu de garder Justin Bieber en tête du classement. Jusqu’à présent, Rich a gardé «ON» BTS de revendiquer également la place de numéro un. Nous verrons combien de temps cela dure.

