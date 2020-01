Voici les 5 couples apparaissant dans l’édition Hip Hop

WEtv entame son deuxième volet de Marriage Boot Camp: Hip Hop Edition après sa saison inaugurale au début de 2019. Cette année, le réseau amène cinq nouveaux couples dans la grande maison pour résoudre leurs problèmes et pour certains, pour déterminer si ils ont un avenir ensemble.

L’année dernière, les fans ont vu Waka Flocka Flame, Soulja Boy, Lil ’Mo et Jessica Dime avec leurs proches. Mais qui sont les membres de la distribution de cette année qui sont alignés pour voir le Dr Ish Major et la juge Lynn Toler?

Ceelo Green et Shani James | Kristy Sparow / . pour Amfar

CeeLo Green et Shani James

CeeLo a proposé à sa petite amie Shani James en 2015, mais les deux sont un élément depuis environ huit ans. Dans la bande-annonce, ils racontent qu’ils sont sur la série pour travailler sur des problèmes de communication, des luttes de pouvoir et des choses de leur passé.

En entrant dans Marriage Boot Camp, CeeLo était un peu inquiet de ce à quoi s’attendre, mais les fans devront attendre et voir comment cela se déroule.

Styles P et styles Adjua

Le rappeur Styles P et son épouse Adjua sont ensemble depuis plus de 20 ans. Partenaires amoureux et commerciaux, ils se sont prononcés sur les conséquences de la perte de leur fille au suicide il y a quatre ans, mais la perte affecte toujours leur relation conjugale. En plus de cela, les problèmes d’infidélité seront abordés lors du Wedding Boot Camp.

Joseline Hernandez et DJ Balistic

La princesse portoricaine est sur le pont pour une thérapie en couple avec son nouveau mec, DJ Balistic. Leur relation est encore assez récente et Joseline voulait rencontrer le Dr Ish et le juge Toler pour leurs conseils.

Elle a exprimé son désir de vouloir que son homme pose la question, mais il ne va pas être poussé dans un mariage. À en juger par la bande-annonce, il y a d’autres choses sur lesquelles les tourtereaux doivent travailler, mais en dehors de la série, ces deux-là vont toujours bien.

Michel’le et Stew

La chanteuse de R & B Michel’le Toussaint et son petit ami Robert Stewart en sont aux premiers stades de leur relation et comme de nombreux fans le savent probablement déjà, Michel’le n’a pas eu la meilleure chance de sa vie amoureuse. Elle était mariée à Suge Knight, et le Dr Dre est également l’un de ses ex, et l’une des choses sur lesquelles elle travaillera est de surmonter les vieilles blessures.

Cette fois, elle sort avec Stew, un chef qui lui a quelques années

junior et qui dit vouloir renforcer sa relation avec elle.

Bianca Bonnie et Chozus

Les fans de Love & Hip Hop: New York peuvent reconnaître Bianca des saisons passées du spectacle. Elle est la jeune rappeuse de Harlem derrière la chanson de 2006, “Chicken Noodle Soup” et travaille depuis sur de nouvelles musiques. Bianca et son petit ami Chozus sont ensemble depuis un an et lui aussi travaille dans le secteur de la musique en tant que rappeur / producteur.

Selon The Source, Chozus est un diplômé de l’Ivy League avec l’ambition d’aider sa famille à accroître sa richesse. Bianca et Chozus sont sur le Boot Camp de mariage parce qu’ils se battent constamment et veulent apporter plus d’énergie positive dans leur union.

Première saison de Wedding Boot Camp: édition Hip Hop

le jeudi 6 février.