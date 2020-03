Voici les 5 meilleurs moments que les fans attendent avec impatience dans la nouvelle série de HBO

HBO et Craig Mazin de Tchernobyl adaptent le jeu vidéo primé à succès, The Last of Us en une série télévisée et les fans du jeu sont ravis, impatients de revoir leurs moments préférés du jeu. The Last of Us suit un homme du nom de Joel, survivant d’une pandémie qui a transformé les États-Unis en cauchemar apocalyptique. Il a été embauché pour faire passer clandestinement une fille de 14 ans nommée Ellie à travers le pays parce que son immunité à la pandémie pourrait être la clé d’un remède.

The Last of Us est connu pour être l’un des jeux vidéo les plus évocateurs émotionnellement de la décennie et les fans sont impatients de revivre le voyage. Voici les cinq meilleurs moments de The Last of Us que les fans ont hâte de voir dans la prochaine série de HBO:

La séquence d’ouverture de The Last of Us plonge les joueurs en plein milieu d’une horrible épidémie fongique devenue violente alors qu’elle se déroule dans les rues d’Austin, au Texas. Un champignon mutant a transformé les humains en monstres, forçant Joel à fuir avec son frère, Tommy, et sa fille adolescente, Sarah. De là, le joueur est jeté directement dans le chaos des rues où des dizaines de personnes infectées se précipitent pour attaquer d’autres personnes et provoquer des destructions. Dans une tournure déchirante du destin, Joel et Sarah sont forcés de courir à pied où ils sont arrêtés par un soldat… qui reçoit l’ordre de tirer et de les tuer tous les deux. Tommy est en mesure de revenir juste à temps pour sauver Joel, mais Sarah, mortellement blessée, meurt dans les bras de Joel. Le décès tragique de Sarah change Joel irrévocablement, le rendant froid et haineux face au nouveau monde brutal qui l’a éloigné de sa fille.

Le début de The Last of Us est considéré par beaucoup comme l’une des meilleures ouvertures de jeux vidéo de tous les temps parmi les fans et les critiques de jeux vidéo avec son accumulation suspensive et ses séquences d’action intenses, sans parler de briser le cœur des joueurs au cours de la première moitié heure de jeu avec une mort de personnage aussi poignante pour commencer l’histoire. Les vidéos s’étendent partout sur le Web et montrent des stars de YouTube, des célébrités et des amateurs de jeux vidéo qui réagissent véritablement à la tragique ouverture du jeu vidéo. Comme vous l’avez peut-être deviné, cela se termine généralement par des larmes. “Si la série The Last of Us suit l’histoire du jeu, je ne suis pas prêt à voir Sarah mourir à nouveau”, a déclaré un utilisateur de Twitter. De nombreux fans partagent des sentiments similaires, impatients de voir l’action se dérouler à l’écran dans l’adaptation de HBO alors qu’ils redoutent de revivre la mort de Sarah.

Quand Ellie et Joel sont temporairement séparés, Ellie est capturée par un groupe de cannibales qui gagnaient auparavant sa confiance en se faisant passer pour des nomades à la recherche de nourriture. Leur chef, David, a l’intention de forcer Ellie à rejoindre leurs rangs. Lorsqu’elle refuse l’offre de David, Ellie est obligée de se frayer un chemin, menant à une bataille climatique terrifiante contre lui dans un restaurant en flammes. Tout au long de la cinématique, David réprimande continuellement Ellie alors qu’elle essaie de se faufiler autour de lui. Finalement, David prend le dessus sur la poursuite et attaque Ellie avant qu’elle ne puisse le combattre et le tuer. Joel retrouve Ellie alors qu’elle se sépare de toute l’expérience et la réconforte. Le moment est devenu particulièrement puissant lorsque Joel appelle Ellie “bébé” pour la première fois, révélant que la paire a finalement abandonné ses défenses et a commencé à vraiment se faire confiance.

Le moment est une scène charnière du développement du personnage pour Ellie, qui devient beaucoup moins hésitante à utiliser la violence après cette expérience. Alors que les fans sont impatients de voir la confrontation entre Ellie et David, en particulier la fin sanglante de David, le nœud cathartique de la séquence est la réunion d’Ellie avec Joel – et les fans le savent.

cela fait cinq ans que le jeu est sorti, mais je pense toujours à cette scène d’hiver du dernier d’entre nous où joel et ellie se réunissent presque tous les putains de jours de ma vie, cela m’a laissé beaucoup d’impact

Joel, un contrebandier bourru d’âge moyen aguerri par l’apocalypse, et Ellie, une survivante d’une pandémie de 14 ans, sont tout à fait le duo improbable en ce qui concerne les scénarios de survie. En échange d’une cache d’armes, Joel est embauchée par une milice rebelle, connue sous le nom de Lucioles, pour escorter Ellie à travers le pays, car elle pourrait être le remède à la pandémie qui a presque détruit l’humanité.

Avec son chagrin de la mort de sa fille toujours en remorque, Joel est initialement très froid et méfiant envers Ellie, un sentiment qu’elle partage. Comme la paire est continuellement forcée de s’appuyer les uns sur les autres pour sa survie, elle commence progressivement à laisser tomber ses murs et à se faire confiance. Le lien qui se développe entre les deux tout au long du jeu est le cœur émotionnel de l’histoire, faisant de The Last of Us l’une des plus grandes histoires de jeux vidéo de tous les temps.

Dans l’un des rares moments paisibles du jeu, Ellie conduit avec enthousiasme Joel sur un toit où une seule girafe mange du feuillage qui fleurit du bâtiment. Ellie, la survivante qui avait été endurcie et refroidie par son expérience avec le groupe de David se fond dans Ellie, une jeune fille avec une innocence et une admiration enfantines alors qu’elle regarde la magnifique créature de près. Joel et Ellie caressent à tour de rôle la girafe avant qu’elle ne s’éloigne pour rejoindre son troupeau. Le joueur est laissé à admirer la vue avec les personnages et à se délecter du moment aussi longtemps qu’ils le souhaitent.

Au milieu de toutes les horreurs infligées par les personnes infectées et non infectées, la scène de la girafe est comme une bouffée d’air frais et propre. Dans un moment de halcyon qui a fait pleurer de nombreux fans, l’histoire se détache de l’obscurité et de la terreur de la pandémie pour admirer quelque chose de beau. «J’ai pleuré six fois mon premier playthrough [of The Last of Us]. Même la girafe m’a fait pleurer. C’était magnifique et j’en ai besoin de plus », a écrit un utilisateur de Twitter. Même dans un monde apocalyptique brutal et sombre, la vie, dans son ensemble, trouve toujours un moyen de s’épanouir.

Après un long voyage mettant la vie en danger, Joel apprend que les Lucioles n’avaient pas exactement les intentions héroïques que lui et Ellie pensaient à l’origine. Une fois que Joel et Ellie arriveront à destination, Joel apprend que pour produire un vaccin contre l’infection, les lucioles devront retirer une partie du cerveau d’Ellie, la tuant dans le processus. Ne voulant pas perdre Ellie pour ce qu’il considère comme un sacrifice dénué de sens, Joel se fraye un chemin à travers les lucioles et s’échappe avec elle.

En reprenant conscience, Ellie demande à savoir ce qui s’est passé. Joel ment, expliquant que les lucioles n’ont pas pu créer de remède et ont cessé d’essayer. Ellie s’effondre et exprime la culpabilité de la survivante pour tous ceux qui sont morts pendant la pandémie alors qu’elle continue de vivre. Joel essaie de la réconforter en insistant sur le fait qu’elle continue de trouver de quoi se battre. Sur son insistance, Joel jure que son histoire sur les lucioles était vraie. Après un moment de délibération, Ellie répond avec un seul, inébranlable, “Okay” avant que la scène ne devienne noire et que le jeu ne se termine.

D’une manière poignante, Joel et Ellie ont bouclé la boucle. Joel a laissé Ellie entrer dans son cœur, à tel point qu’il a risqué sa vie, défié les ordres et est devenu une figure paternelle pour elle. Pendant ce temps, Ellie, une fille qui ne connaît rien d’autre que la violence et la mort d’avoir grandi dans le monde apocalyptique du jeu, a appris à faire confiance à quelqu’un d’autre qu’elle et à compter sur elle. Avec cela, la finale retentissante d’Ellie “Okay” met en évidence l’arc que les deux personnages ont parcouru au cours de leur voyage et soulève également des questions sur ce qui pourrait être en avance pour chacun d’eux dans The Last of Us Part II.

Quoi qu’il en soit, après la conclusion d’une histoire aussi puissante sur le plan émotionnel, les fans peuvent pousser un soupir de soulagement pour l’instant. Ce qui a commencé comme un voyage impossible entre un duo improbable s’est terminé par une belle union entre deux individus brisés réunis, et bientôt cette union sera recréée pour l’écran pour que les joueurs et les non-joueurs revivent ou expérimentent pour la toute première fois.

