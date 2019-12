Voici l'oeuf de Pâques Skywalker dans ce nouveau sabre laser dans 'The Rise of Skywalker

The Rise of Skywalker a vraiment divisé le public. Que ce soit l'écriture, l'histoire ou la façon dont les personnages ont terminé leurs récits, certains fans n'étaient pas contents. Mais, malgré tout, il y a eu de bons moments tout au long. L'un était certainement l'objet surprise que Rey a à la fin du film, ce qui a assez bien lié son arc. Et là-dedans, il pourrait même y avoir un dernier œuf de Pâques Skywalker. SPOILERS MAJEURS pour The Rise of Skywalker à venir.

Daisy Ridley à la première européenne de «Star Wars: The Rise of Skywalker» | David M. Benett / Dave Benett / WireImage

Le sabre laser de Rey est à juste titre des morceaux de métal récupéré de son personnel

Après le grand combat de Rey avec Palpatine, elle est partie avec deux sabres laser: Leia’s et Luke’s. Ces deux sabres laser ont été utiles lorsque Ben s'est présenté pour l'aider à se battre. Il avait déjà jeté son sabre laser de son temps sur le Côté Obscur. Après qu'elle ait gagné et que Ben soit parti, il était temps de commencer une nouvelle ère. Un où elle a obtenu son propre sabre laser, une fois pour toutes. Et c'est exactement ce qui s'est passé.

Bien que le film ne le mentionne pas, le sabre laser de Rey semble avoir été fabriqué à partir de son quart, comme l'a souligné Inverse. C'est l'arme qu'elle a utilisée dans The Force Awakens et The Last Jedi. Il représente son temps comme charognard sur Jakku, et il rassemble son ancienne vie de charognard et sa nouvelle vie de Jedi.

Il y a peut-être aussi une ode aux Skywalkers dans son sabre laser

Dans une tournure passionnante des événements, le sabre laser de Rey comprend non seulement des pièces de son ancien personnel (probablement), mais il pourrait également avoir les cristaux kyber de Luke et Leia. Le matériau qui alimente les sabres sont ces cristaux. Les Jedi les utilisent depuis longtemps et ils n'ont initialement pas de couleur. Mais basé sur «l'alignement spirituel» des Jedi, il change une fois que les Jedi ont choisi leur cristal.

Il est donc logique que Rey’s soit différente des autres Skywalkers car elle est une Palpatine. Mais l'utilisateur de Reddit aux yeux d'aigle u / SullivantheBoss a souligné que lorsque Rey allume sa lame, elle déclenche d'abord du bleu et du vert. Et un autre utilisateur, u / IllusiveManJr, a écrit que cela pourrait être du «symbolisme» ou un «clin d'œil aux Skywalkers». L'utilisateur u / aibohphobia321 est allé plus loin et a écrit: «Le symbolisme, je suppose, pourrait également être un clin d'œil à elle et Ben se réunissant comme un seul et qu'il est toujours avec elle, même si vous ne pouviez pas le voir. "

Et, à la manière typique de Reddit, un autre utilisateur u / IG90 est allé encore plus loin. "Il y a un fil de fuite de l'intrigue quelque part qui indique qu'elle démonte les sabres Skywalker et utilise leurs composants pour construire un nouveau sabre laser", ont-ils écrit. "Elle enterre les restes (sic)." Ce dernier commentaire est le plus convaincant.

Les Jedi peuvent trouver des cristaux de kyber à travers la galaxie, mais malheureusement, après que l'Empire a pris le contrôle après la vengeance des Sith, de nombreux cristaux populaires ont été pillés. Mais, comme décrit dans le roman Ahsoka, un Jedi (ou un porteur de Force dans le cas de Togruta) peut prendre des cristaux du sabre laser d'un autre si ces cristaux appellent ledit Jedi. Et comme les cristaux ne seraient plus liés à Luke et Leia, ils changeraient de la couleur que l'esprit de Rey voudrait.

La couleur jaune / or est assez nouvelle et différente

Cette théorie est encore plus logique avec ce que nous savons du roman d'Ahsoka, car elle a pris le sien à un Inquisiteur, ce qui signifie que le cristal avait été saigné et était rouge. Ils sont ensuite devenus blancs parce que Ahsoka n'était pas un Jedi, mais elle n'était pas non plus un Sith. Ils ont montré son individualité au sein de la Force.

Donc, pour Rey, si elle utilisait des composants différents des sabres de Luke et Leia et de leurs cristaux, cela pourrait changer de couleur pour l'or qu'elle a. De plus, les petits fans de scintillement vert et bleu quand elle l'allume n'est qu'un clin d'œil à l'origine des matériaux du sabre laser.

En ce qui concerne ce qu'un sabre laser jaune ou or signifie sur l'alignement des esprits de Rey, ScreenRant a noté que des sabres jaunes étaient utilisés par les gardes du Temple Jedi, dont les sabres étaient également à double lame (il pourrait ressembler à celui de Rey, mais cela ne s'affiche pas à l'écran). Dans l'univers élargi, qui n'est pas vraiment un canon, les sabres jaunes appartenaient aux sentinelles Jedi.

Que nous en apprenions plus sur le sabre laser de Rey ou non, c'est à Disney. À l'avenir, un spin-off ou une bande dessinée pourrait ajouter plus de connaissances plus tard, et les fans pourraient obtenir des réponses à ce que tout cela signifie. Mais en attendant, c'est une belle ode aux Skywalkers et relie Rey à eux plus loin.