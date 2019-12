Voici pourquoi Anakin revient pendant 1 moment dans Ahsoka et Duel de Dark Vador dans 'Star Wars Rebels'

Beaucoup de fans de Star Wars ont mieux répondu à la série animée The Clone Wars que beaucoup de trilogies. Il a introduit de riches histoires pour Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi pendant la guerre contre la République et les séparatistes, et il a même donné des personnalités aux Clones. Il a également introduit Ahsoka Tano dans l'univers, et elle a continué à gagner une tonne de fans toute seule. Exprimé par Ashley Eckstein, Ahsoka est l'un des personnages les plus développés et est vu plus tard dans Star Wars Rebels.

Bien que Rebels ne soit pas aussi aimé dans l'ensemble que The Clone Wars, il offre des moments incroyables. L'inclusion de Dark Vador et de son affrontement avec Ahsoka dans la saison 2 est l'un de ces points forts. Alors que certains pensent que tout est Vador à ces moments-là, Anakin jette un œil, ce qui en fait également l'un des plus déchirants.

Ahsoka voit une vision de Darth Vader mélangée à Anakin Skywalker dans l'épisode "Shroud of Darkness" de la saison 2 de "Star Wars Rebels" | Lucasfilm

Dark Vador n'a aucune empathie pour Ahsoka dans «Star Wars Rebels»

Dans une interview avec le podcast de Rebel Force Radio en mars, le showrunner Dave Filoni a parlé du duel entre Ahsoka et Dark Vador dans Rebels. Filoni est dans les coulisses de beaucoup de choses qui se passent dans les spectacles animés de Star Wars et est même attaché à The Mandalorian. Il comprend la Force et les traditions de cet univers mieux que la plupart des gens, à part George Lucas lui-même.

Filoni a partagé qu'il était le seul scénariste de cette rencontre culminante et qu'il «planifiait ce moment dans Rebels depuis des années». Quand vous le regardez, vous pouvez voir pourquoi. Ahsoka ne sait pas que son maître Anakin est devenu un Seigneur Sith, ou du moins elle ne veut pas l'accepter. Alors, quand elle combat Vader et coupe son masque pour voir l'œil de son maître, c'est un choc. Mais ensuite il la reconnaît, ce qui ne fait qu'empirer les choses.

"Quand il l'appelle après le moment dramatique … il y a une catastrophe qui se produit tout autour", a déclaré Filoni. «Je pense que c'est un bref moment de clarté pour Anakin Skywalker. Pas parce qu'il ressent de l'empathie pour Ahsoka. Pas parce qu'il a la moindre idée de se détourner du Côté Obscur. Mais en ce moment de choc, qu'il a été frappé et tombe… à l'intérieur, au plus profond, est toujours Anakin Skywalker, c'est indéniable. Et il voit ce qui ressemble à Ahsoka en face de lui. Et il dit son nom. "

Anakin vient réellement à travers

Si vous êtes déjà dans vos sentiments, attendez. Filoni explique qu'Anakin est en quelque sorte consciente qu'elle est là, mais Vader est toujours la version la plus puissante de Skywalker. Maintenant qu'il est face à face avec elle, Anakin se retire et Vader revient en force. Vador est déterminé à détruire le dernier morceau de la vie et de l'existence d'Anakin, y compris Ahsoka.

"Parce que Ahsoka Tano à Dark Vador représente tout ce qui peut-être qu'il avait tort, et Anakin a raison", a expliqué Filoni. «[Anakin] a formé Ahsoka, il a mis toutes ses connaissances entre ses mains. Elle est devenue un Jedi de la même manière qu'il allait être un Jedi. Elle lui rappelle Padmé, elle lui rappelle Obi-Wan, elle lui rappelle de grandir dans le temple. Et Dark Vador veut détruire ça. »

Filoni déclare également que voir Ahsoka n'est pas comme lorsque Vader entre en contact avec Luke dans Return of the Jedi. Il est impossible de la faire entrer ou d’essayer de la tourner du côté obscur. L'empereur Palpatine l'aurait tout de même détruite.

Ahsoka n'a jamais pu transformer Anakin du côté de la lumière

Malheureusement, il n'y avait également aucun espoir qu'Ashoka puisse ramener Anakin non plus. Filoni a dit que Vader avait besoin de "la détruire" et même si Anakin est revenu dans un moment de reconnaissance, il n'allait pas rester, comme dans l'épisode VI. Cela aurait volé le scénario de Luke dans Le Retour des Jedi, et ce n'était pas en son pouvoir de le faire. Ahsoka a une prise sur Anakin comme un souvenir durable de quand il était encore Skywalker. Cependant, elle ne peut pas le retirer de cela. Comme l’a déclaré Filoni, «Luke et Leia étaient les seules possibilités de rachat de leur père.»

Donc à la fin, il n'y avait pas d'empathie pour Ahsoka. C'était juste Vador ou Anakin qui la considéraient comme un horrible souvenir. Et encore une fois, on nous rappelle à quel point l'histoire d'Anakin est tragique.