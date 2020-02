Voici pourquoi George Lucas a voulu faire “The Clone Wars” en premier lieu

2019 a eu quelques sorties majeures liées à Star Wars. De Jedi: Fallen Order à The Mandalorian puis The Rise of Skywalker, ce fut une grande année. Maintenant, le début de 2020 aura l’une des plus grandes sorties de Star Wars dans la mémoire récente, et c’est la dernière saison de The Clone Wars. Il a connu un grand succès lors de sa course sur Cartoon Network, et maintenant il revient pour terminer l’histoire qu’il a commencée après presque sept ans d’absence.

Cela dit, qu’est-ce qui a poussé George Lucas à créer le spectacle en premier lieu? Pour certains, Star Wars pourrait n’être que des longs métrages dans leur esprit. Mais The Clone Wars a tellement ajouté à la tradition et au monde de Star Wars et est l’une des meilleures choses à sortir de la franchise.

Anakin Skywalker, Ahsoka, Obi-Wan Kenobi sur la nouvelle affiche de la saison 7 de «The Clone Wars» | Disney + / Lucasfilm

George Lucas voulait creuser dans la guerre des clones tout en montrant plus que l’histoire d’Anakin Skywalker

Dans une interview avec ScreenSlam.com, George Lucas a expliqué comment il avait eu l’idée de faire une série télévisée sur cette partie de la saga Star Wars. «Les guerres de clones sont fondamentalement une note de bas de page dans la saga d’Anakin Skywalker. Et c’est de cela qu’il s’agit », a-t-il déclaré. «Ils concernent vraiment Anakin, ils concernent son fils. Il est très étroit sur sa descente dans le côté obscur. Je voulais faire quelque chose quand je faisais l’épisode III, je voulais faire quelque chose qui impliquait la guerre des clones. »

Lucas a expliqué à quel point il était “déçu” de ne pas pouvoir plonger dans la guerre dans les films. Ils ne concernent pas uniquement Anakin Skywalker alors que les films, en particulier les préquelles, le sont. Donc, Lucasfilm a commencé avec la série 2-D sur Cartoon Network, et après cela a si bien fait, ils voulaient un plus grand spectacle d’animation avec CGI. Il aimait tellement ça, que les premiers épisodes se sont transformés en un long métrage – Le film Clone Wars 2008 – pour présenter Padawan Ahsoka d’Anakin au monde.

Lucas dirige Dave Filoni en racontant cette nouvelle facette de l’histoire d’Anakin Skywalker

Lucas était le producteur exécutif de l’émission qu’il a créée, mais a laissé d’autres comme Dave Filoni finir par être le fer de lance. Et à l’origine, parce que Lucas avait Filoni comme showrunner, Filoni ne pensait pas qu’ils traiteraient avec des personnages établis.

À Star Wars Celebration 2018, Filoni a partagé qu’il créait de nouveaux Jedi pour le spectacle avec son équipe. Mais ensuite Lucas a déclaré qu’Anakin et Obi-Wan seraient les leaders. «Nous n’avons tout simplement jamais supposé que nous travaillerions avec ces personnages. Vous savez, car qui suis-je pour écrire Anakin Skywalker, ce personnage extrêmement important? ” Dit Filoni. “Mais George était comme,” je vais vous apprendre tout cela “, et il l’a fait. Nous nous sommes donc retrouvés avec le spectacle que nous avons fait sous sa direction. »

Même dans le long métrage, des personnages emblématiques de Jabba le Hutt au comte Dooku et Yoda sont tous apparus. Et cela a vraiment atteint l’objectif de Lucas de creuser ce moment de l’histoire de Star Wars et de l’histoire d’Anakin, ce qu’il n’était pas capable de faire auparavant.

“C’est dommage [we jumped over the Clone Wars before] parce que c’est comme la Seconde Guerre mondiale – c’est une énorme toile à exploiter », a déclaré Lucas lors d’une conférence de presse en 2008, selon io9. “[With this series] Je dois remplir un blanc et me promener dans un univers qui n’est pas aussi restrictif et pas aussi sombre. C’est plus léger. La série ressemblera plus à Indiana Jones – épisodique. Et nous avons aussi utilisé des idées d’anime et de manga. »

Lucas a créé Ahsoka pour donner à Anakin la responsabilité et une chance de «s’installer»

Et l’un des plus grands aspects de The Clone Wars était Ahsoka Tano. Comme indiqué précédemment, elle était la Padawan d’Anakin, mais elle est devenue bien plus que cela. Anakin était très réticent à accepter une étudiante, mais une fois qu’il a vu à quel point ils se ressemblaient, il ne pouvait vraiment pas nier sa formation.

“[With Ahsoka] Je voulais développer un personnage qui aiderait Anakin à s’installer. C’est un enfant sauvage après [Attack of the Clones]», A souligné Lucas, selon io9. “Lui et Obi-Wan ne s’entendent pas. Nous voulions donc voir comment Anakin et Ahsoka deviennent des amis, des partenaires, une équipe. »

Beaucoup ont comparé la relation entre Ahsoka et Anakin à un lien de fratrie, mais il plonge parfois davantage dans le tuteur et l’enfant. “Lorsque vous devenez parent ou que vous devenez enseignant, vous devez devenir plus responsable”, a déclaré Lucas. «Je voulais forcer Anakin dans ce rôle de responsabilité, dans cette juxtaposition. J’ai deux filles donc j’ai de l’expérience avec cette situation. J’ai dit au lieu d’un mec, faisons d’elle une fille. Les adolescentes sont tout aussi difficiles à gérer que les adolescents. » Et Ahsoka était une poignée. Quelque chose qu’Obi-Wan pourrait dire à propos d’Anakin aussi.

The Clone Wars fait son retour triomphal le 21 février sur Disney +.