Voici pourquoi Kendall et Kylie Jenner pourraient être les prochains membres du clan Kardashian à quitter «KUWTK»

Il y a des années, suivre les Kardashian était la principale priorité de la famille KarJenner dans la vie. Mais maintenant que les stars de la réalité ont leurs propres entreprises et carrières sur lesquelles se concentrer, leur émission est sur le point d’être mise en veilleuse.

Beaucoup savent déjà que Rob Kardashian a pris du recul par rapport à l’émission de la famille il y a quelques années, et maintenant, Kourtney Kardashian envisage de quitter l’émission afin de passer plus de temps avec ses enfants.

Bien que les sœurs restantes et la momager continuent de maintenir ce spectacle à flot, il y a de fortes chances que Kendall et Kylie Jenner soient les prochaines à partir.

Les sœurs Jenner ne sont plus autant sur la série

Maintenant que chaque membre de la famille Kardashian-Jenner a sa propre carrière à penser, il semble que Keeping Up with the Kardashians commence à prendre un siège arrière dans leur vie.

Bien que le hit E! la série relance la carrière de ces frères et sœurs célèbres, de nos jours, les stars de la réalité ont des priorités différentes qui nécessitent beaucoup plus leur attention.

Prenez Kendall et Kylie Jenner, par exemple.

Les deux plus jeunes frères et sœurs sont passés de petites sœurs bruyantes à deux des célébrités les plus prospères de l’industrie du divertissement.

Kendall est actuellement l’un des mannequins les mieux payés qui a parcouru les pistes du monde entier et couvert presque tous les magazines de mode.

Kylie, d’autre part, dirige sa société de cosmétiques d’un milliard de dollars, Kylie Cosmetics, et s’occupe de sa fille de deux ans, Stormi.

Les deux femmes ont actuellement les mains pleines, et bien qu’elles soient reconnaissantes pour toutes les opportunités que KUWTK leur a fournies au fil des ans, ces sœurs pourraient envisager de prendre un peu de recul par rapport au spectacle de leur famille.

Les carrières en plein essor des sœurs les ont amenées à s’éloigner du spectacle de leur famille et même à accepter des conditions contractuelles différentes de celles de leurs sœurs aînées.

“Kendall et Kylie ont des contrats différents”, a répondu le fondateur de Good American à un fan curieux sur Twitter en décembre 2019. “Kourt, Kim et moi avons un contrat égal.”

Kris Jenner a récemment révélé que «KUWTK» n’est plus l’objectif principal de Kylie

Bien que l’on ne sache vraiment pas où en est KUWTK dans la vie de Kendall en ce moment, Kris Jenner a récemment révélé que le spectacle n’est plus un objectif principal de Kylie.

Lors d’une interview en novembre 2019 avec Squawk Box de CNBC, Jenner a déclaré que sa plus jeune fille avait été investie dans la croissance de Kylie Cosmetics et ne considérait plus l’émission comme une priorité.

«Elle a l’impression que c’est là qu’elle appartient. C’est là que se trouve sa passion… Et c’est ce qu’elle veut faire pour le reste de sa vie », a expliqué la maman, notant que la famille« apprécie toujours ce que nous faisons ».

Alors que l’avenir du magnat du maquillage en tant que PDG milliardaire semble prometteur, son avenir avec KUWTK ne semble pas trop brillant.

Avec Jenner concentrée uniquement sur son entreprise et étant une maman pratique, il y a de fortes chances qu’elle puisse quitter complètement l’émission de sa famille.

Bien que cela reste une possibilité, beaucoup d’entre nous ne seraient pas surpris si elle et Kendall suivaient les traces de Kourtney et disaient adieu à KUWTK.