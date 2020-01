Voici pourquoi la star de «This is Us» Sterling K. Brown dit que vous devriez vous battre devant vos enfants – et où il trouve des conseils parentaux

Non seulement le Frozen II Star décrit des leçons de vie parentales sur This Is Us, mais il partage souvent des conseils parentaux dans ses interviews. Lors de la dernière session avec Us Weekly, Sterling K. Brown a expliqué les raisons pour lesquelles il est crucial de se battre devant vos enfants.

Sterling K. Brown, Ryan Michelle Bathe et leurs deux garçons | Rodin Eckenroth / WireImage

À quoi ressemble la vie de famille de Sterling K. Brown?

Brown est marié à l’actrice Ryan Michelle Bathe. Le couple s’est rencontré à l’Université de Stanford en 1998 dans leur dortoir de premier cycle. Ils sont sortis ensemble à l’université puis se sont mariés en 2007.

Le couple a deux fils – Andrew Jason Sterling Brown, 8 ans, et Amare Michael Ryan Christian Brown, 3. Bathe et Brown sont très ouverts sur leurs styles parentaux. Ils croient tous deux en montrant à leurs fils un exemple honnête et réaliste de mariage.

«Sterling m’a dit qu’il voulait une relation dans laquelle les autres pouvaient« voir Dieu »et qui« inspirait les gens à s’aimer et à se marier », a déclaré Bathe à Essence.

Pourquoi Brown et Bathe croient-ils que vous devriez vous battre devant vos enfants?

“Se disputer fait partie d’une relation”, a déclaré Brown à Us Weekly. “Ce n’est pas la fin d’une relation, mais ne passez pas à huis clos, alors ils ne voient pas la réconciliation. Ensuite, s’ils voient juste des combats et ne voient pas la composition, ils pensent que la relation consiste à se battre. “

Plutôt que d’essayer de ne pas se battre devant vos enfants, la star de This Is Us croit que vous devriez être ouvert afin qu’ils sachent comment fonctionnent les relations.

“La relation a des cycles”, a-t-il poursuivi, “et vous devez tout partager avec eux, donc quand ils vont dans le monde, et ils cherchent à s’associer avec quelqu’un pour partager leur vie, ils sont comme “Écoutez, nous pouvons discuter, mais nous allons revenir ensemble quand tout sera dit et fait.” Ils doivent tout voir. “

Les enfants apprennent leurs premières relations en regardant leurs parents, il est donc important de leur permettre de voir à la fois le bien et le mal.

Où Brown trouve-t-il des conseils sur la parentalité de ses deux garçons?

La star des Vagues admet qu’il apprend de nouvelles façons d’être parent à travers chacun des parents à l’écran qu’il joue. Brown trouve des choses qu’il veut reproduire et d’autres éléments qu’il sait qu’il ne veut pas faire avec sa famille.

Par exemple, le personnage de Ronald dans le nouveau film de Brown, Waves, lui a fait sentir qu’il voulait être sûr de créer un environnement où ses enfants se sentent à l’aise de tout partager.

Il a dit à Vox qu’il avait récemment lu un livre intitulé Le Conscient Parent, par le Dr Shefali Tsabary.

“Les disputes font partie du couple, mais la réconciliation fait également partie du processus”, a-t-il expliqué lors de l’entretien avec Vox. “Et vous les exposez à la totalité de cela.”

On dirait que Brown prend des morceaux de conseils à partir des histoires qu’il raconte à l’écran, mais soutient sa parentalité avec des recherches de sources fiables.

Vous pouvez attraper Brown en tant que Randall Pearson, le parent de trois filles, lorsque This Is Us revient des vacances d’hiver le 14 janvier 2020.