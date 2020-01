Voici pourquoi les fans croient que la star des OG “ Basketball Wives ” essaie de bouleverser Evelyn Lozada

La saison 8 de Basketball Wives a été explosive, avec des tensions montant entre les co-stars Evelyn Lozada et OG qui ont entièrement divisé le casting. La saison s’est terminée avec la star et productrice exécutive, Shaunie O’Neal, devant répondre à des accusations de colorisme après que les fans aient accusé les camarades de scène à la peau claire de traiter différemment les membres de la peau à la peau foncée.

Le drame s’est poursuivi hors écran alors que le casting se prépare pour la saison 9. Avec un événement à venir que OG promeut sur son compte sur les réseaux sociaux, les fans sont convaincus qu’elle garde toujours rancune contre Lozada.

Pourquoi les stars de “Basketball Wives” OG et Evelyn Lozada se disputent

OG et Lozada ont pris un mauvais départ presque immédiatement. Tandis qu’OG tentait de faire connaissance avec Lozada, Lozada était désintéressée. Elle a affirmé qu’elle n’était pas fan des OG à cause de sa personnalité «agressive» et pour s’être mêlée aux arguments d’autres co-stars. Lozada s’est également moquée des choix de mode d’OG.

Au fil des saisons, les téléspectateurs de Basketball Wives ont commencé à appeler Lozada pour ce qu’ils croyaient être le colorisme et l’intimidation. Après s’être disputé avec OG tout au long de la saison 8, Lozada et certains des autres membres de la distribution ont refusé de filmer avec elle sur la même scène lors de la réunion spéciale. Avant les retrouvailles, des informations ont fait surface selon lesquelles OG avait été forcée de filmer son interview dans une salle privée… seule.

Lozada, les autres stars de la série et les producteurs de Basketball Wives ont été immédiatement accusés d’hypocrisie et d’avoir isolé OG pour son comportement dit «agressif». Ils ont noté que OG n’avait jamais été physique avec personne, contrairement à Lozada. Les fans croient que l’étiquette «agressive» était coloriste en raison de la descendance nigériane de l’OG. Leurs sentiments ont été encore poussés après que Lozada a publié une note sur son compte Instagram à propos d’OG, accompagnée d’un emoji de singe, qui est un animal normalement utilisé dans des situations raciales contre les Afro-Américains.

Les téléspectateurs n’ont pas non plus oublié quand Lozada a appelé Guiterrez «Li Li», une insulte normalement dirigée vers les personnes d’origine asiatique. Guiterrez est une femme Phillioino. Lozada s’est ensuite excusée auprès de Guiterrez, a nié qu’elle était coloriste et a affirmé qu’elle était afro-latina comme défense.

Mais le point culminant de OG et la querelle de Lozada provenait de OG affirmant que l’ex-mari de Lozada, Chad Ochocino, avait essayé de sortir avec elle.

La star de “Basketball Wives” OG organise un événement avec l’ex-mari d’Evelyn Lozada, Chad Ochocinco

Quand OG a eu vent que Lozada se moquait de son apparence et de son apparence, elle a été consternée. Lozada a insinué à plusieurs reprises au cours de la saison 8 qu’elle ne trouvait pas OG attrayant. À un moment donné, Lozada a appelé OG laide à son visage, ce à quoi OG a répondu: “Ochocinco voulait de moi” et a affirmé qu’Ochocinco était affectueux avec elle depuis plusieurs années.

Lozada a fait tout son possible pour contacter son ex afin de discréditer OG. Naturellement, Ochocinco a nié qu’il y ait jamais eu beaucoup d’interaction entre lui et OG et a déclaré que c’était en fait OG qui l’avait poursuivi. Il a fourni à Lozada des captures d’écran de leurs conversations présumées. Lozada les a présentés à OG, mais OG a prétendu qu’ils avaient été modifiés et a montré à Lozada les conversations complètes directement depuis son téléphone.

Les deux se chamaillèrent jusqu’à ce que OG déclare que Lozada était raciste lors de leur dispute. Lozada poursuivra plus tard OG pour diffamation de caractère et perte de revenu en raison de ses réclamations contre elle. Elle a également déposé une ordonnance d’interdiction, qui a par la suite été refusée. Le procès est toujours en cours.

Les deux femmes ont réalisé d’innombrables interviews depuis la diffusion de l’émission et depuis le dernier post Instagram d’OG, ses affirmations sur Ochocinco étaient peut-être vraies. Les deux organisent un événement à venir ensemble.

“OCHOCiNCO ME VEUT”, a-t-elle plaisanté dans son post. “POUR INVITER L’HÔTE DE L’ÉVÉNEMENT DE CHARITÉ CÉLÉBRITÉ SUPER SLAM.”

Les fans répondent à OG travaillant avec Chad Ochocinco

Les téléspectateurs ont fait entendre leur opinion sur Twitter une fois que le mot s’est répandu sur OG et l’événement d’Ochocinco.

“Quand vous avez dit grésiller son âme, vous le pensiez”, a écrit on en réponse au message d’OG. «S’il vous plaît, mon Dieu, que cet événement soit filmé pour le spectacle. Et s’il vous plaît, laissez @CeciliaRN revenir pour assister à la continuation du grésillement qu’elle a commencé. »

«Oh Gawd, où est Evilyn», a écrit un autre.

Avec Ochocinco demandant OG en tant qu’hôte invité, il semble qu’il ait aussi un sens de l’humour à propos de l’épreuve. L’événement est prévu pour le 31 janvier.