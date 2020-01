Voici pourquoi les fans pensent que Porsha Williams et Dennis McKinley se sont à nouveau séparés

Les Real Housewives d’Atlanta, Porsha Williams et son fiancé ont-ils dit que ça s’arrête encore? Les fans de l’émission et des sites de blogs pensent que Williams et Dennis McKinley ne sont plus ensemble après que Williams a publié des messages cryptés sur son compte de réseau social.

Les deux ont eu une route rocailleuse après une romance tourbillonnante après que McKinley a admis qu’il était infidèle. Williams a pardonné McKinley et ils semblaient être sur la route de l’autel. Mais les publications sociales de Williams peuvent suggérer qu’il y a des problèmes au paradis.

Porsha Williams et Dennis McKinley se réconcilient après son infidélité

Le chemin de la réconciliation pour le couple était difficile. Bien que les deux aient pu se remettre ensemble après l’escapade de tricherie de McKinley, il n’a pas été facile de remettre les morceaux ensemble.

Les téléspectateurs de RHOA ont regardé Williams se démener pour accepter la trahison de McKinley. Pourtant, Williams a fait de son mieux pour être co-parent avec McKinley et a utilisé la thérapie familiale pour l’aider à traverser ses émotions. Après plusieurs semaines de thérapie ensemble, ils se sont réconciliés – tous deux déterminés à sauver leur famille.

McKinley a surpris Williams alors qu’elle était en tournée à Toronto et a proposé de nouveau à la star. Il avait précédemment demandé sa bague de fiançailles après avoir été clair sur l’infidélité. Elle a accepté avec joie la proposition et l’a considérée comme un signe qu’ils allaient dans la bonne direction.

Les gens croient que Porsha Williams et Dennis McKinley se sont séparés après que Williams ait publié des messages cryptés sur les réseaux sociaux

Tout le monde n’était pas convaincu que McKinley était prêt à être un père de famille. Les co-stars de Williams avaient des doutes et ont admis dans leurs confessionnaux qu’elles ne savaient pas si les choses allaient s’arranger. La famille de Williams était la plus difficile à monter à bord.

Afin d’obtenir la famille de Williams de leur côté, McKinley a organisé une réunion familiale pour s’excuser d’avoir blessé Williams. Tous ont pu se pardonner et avancer. McKinley a ensuite partagé sur son compte Instagram qu’après presque un an de ne pas parler en raison de ses indiscrétions, lui et la sœur de Williams sont maintenant au bon endroit. Il a ensuite supprimé le message.

Williams a rapidement déclaré qu’elle et McKinley travaillaient sur le bébé numéro deux et préparaient leur mariage. Mais les moments heureux n’ont pas duré longtemps. McKinley a été photographié dans un restaurant de la région d’Atlanta avec plusieurs femmes, ce qui l’a mis dans une position sans compromis compte tenu de son infidélité passée. McKinley a nié avoir de nouveau triché.

Williams a abordé les nouvelles allégations dans un récent épisode de Watch What Happens Live de Bravo. Elle a affirmé que les deux travaillaient sur leur relation et a demandé des prières, mais a hésité à répondre si oui ou non elle faisait confiance à son fiancé.

Quelques jours plus tard, Williams a publié des notes cryptiques sur son histoire Instagram. «C’est fait», a-t-elle écrit dans un article. Dans un autre, elle a averti qu’elle était «sur le point de tout dire». Elle a terminé les histoires Instagram avec un emoji de clown.

Les fans sont amenés à croire que les messages de Williams sont dirigés vers McKinley.

“Je pense que #porshawilliams se fait avec #Dennis y’all”, a écrit un.

“On dirait que Porsha et Dennis se sont encore séparés”, a écrit un autre.

Williams n’a pas encore parlé des hypothèses. J’espère que tout va bien dans la maison Williams / McKinley.