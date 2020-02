Voici pourquoi les fans veulent un spin-off de Maul, l’adaptation de «Son of Dathomir»

Ce n’est un secret pour personne que The Clone Wars a vraiment un impact sur Star Wars. Ce qui a commencé comme une émission animée pour enfants sur Cartoon Network est devenu beaucoup plus. L’un des plus grands ajouts qu’il a apporté à la franchise a été le retour de Maul, qu’Obi-Wan Kenobi a coupé en deux dans l’épisode I: La menace fantôme. Comme les fans le savent, il faut beaucoup pour tuer un Sith, apparemment, et son retour a causé beaucoup de chagrin à Obi-Wan. Mais l’ancien Sith est sans aucun doute un favori des fans, et beaucoup veulent voir plus de son histoire à l’écran.

Obi-Wan Kenobi, Dark Maul et Qui-Gon Jinn, des personnages de Star Wars, exposés à «Star Wars chez Madame Tussauds» à Londres, Angleterre | Stuart C. Wilson / .

Maul a l’une des histoires les plus complexes du canon de «Star Wars»

Comme indiqué ci-dessus, Maul était autrefois Dark Maul, apprenti auprès du Seigneur Sith Palpatine ou Dark Sidious. Il a été «tué» après avoir mutilé Qui-Gon Jinn et s’est retrouvé sur la planète Lotho Minor, puis a été sauvé par son frère Savage Oppress.

Il voulait se venger de la galaxie et voulait du pouvoir dont il sentait qu’il avait été trompé. Donc, à cause de cela, il est finalement allé en mission avec son frère pour créer une bande de hors-la-loi qu’il contrôlait et a organisé un coup d’État sur Mandalore. Death Watch, le groupe terroriste Mandalore faisait également partie de ce plan, afin qu’ils puissent ressembler à de bons gars lorsqu’ils «sauvaient» la planète.

“Son of Dathomir” est un grand arc pour Maul que les fans voulaient voir jouer sur “The Clone Wars”

Maul a ensuite repris Death Watch et, par extension, Mandalore à la fin de la saison 5. Il sera de retour dans une large mesure dans la prochaine saison 7 de The Clone Wars sur Disney +, mais à l’origine il allait avoir plus de ses histoire jouer sur le spectacle.

Avant l’annulation de la populaire série en 2013, les deux dernières saisons étaient déjà écrites. L’objectif de l’émission était de combler la fin de Attack of the Clones, Clone Wars et Revenge of the Sith ensemble et cela couvre beaucoup de terrain. «L’arc de Son of Dathomir» commence après sa capture par Sidious, que nous voyons dans «Lawless» dans la saison 5. Il s’agit des scénarios potentiels pour les deux saisons annulées qui ont été transformées en une série comique en 2014.

L’arc a montré comment il avait échappé à cela, qui comprenait la mort de Mère Talzin et comprenait le général Grievous et le comte Dooku. Maul finit par revenir sur Mandalore pendant le siège de Mandalore, où il a un duel majeur avec Ahsoka que vous pouvez voir dans la bande-annonce de la saison 7.

Les fans veulent toujours vraiment voir cet arc sur “The Clone Wars” ou dans un spin-off

Même s’il n’y a que 12 épisodes dans la dernière saison et qu’il ne pourra pas s’intégrer dans l’arc “Son of Dathomir” (à notre connaissance), les fans espéraient vraiment que Maul aura le temps de briller. L’utilisateur de Reddit u / obiwade a écrit que la bande dessinée était une «excellente série. Maul est un si grand personnage. Vraiment, cela devrait être la trilogie «adulte» de Star Wars. »

The Clone Wars ne sera probablement pas en mesure de montrer tout ce qui arrive à Maul avant le siège de Mandalore, qui arrive à la fin de la saison. Ainsi, un autre utilisateur, u / Dark-Joao-Jonas, a déclaré: «Ils ont besoin de récapituler les événements de l’arc à coup sûr. Donnez au moins une mention d’une manière ou d’une autre. Après tout, tout le monde ne connaît pas la bande dessinée. » Il y a de fortes chances qu’il y ait un récapitulatif de ce que Maul a fait, mais certainement pas “Son of Dathomir” dans son intégralité.

Cela constitue un bon argument pour voir «Son of Dathomir» comme un spin-off. Solo: Une histoire de Star Wars a également alimenté cette idée, grâce à la présence de Maul à la fin. Maintenant, ceux-ci ont lieu à des décennies d’intervalle, mais cela montre que Maul est un personnage si important. Une série ou un film dérivé serait probablement très bien accueilli.