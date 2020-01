Voici pourquoi Tommy n’a pas tué Tasha

L’une des bombes que les téléspectateurs de Power attendaient était le moment où Tommy Egan a découvert qui avait tué sa petite amie, LaKeisha. Le public connaissait la vérité, tout comme Tariq, mais tout le monde s’attendait à ce que tout explose au visage de Tasha.

Connaissant les antécédents de Tommy pour avoir un court fusible et un penchant pour le meurtre de personnes avec abandon, la confrontation était un événement très attendu dans l’épisode 13. Quand il l’a reconstitué et est allé voir Tasha à propos de Keisha, il ne l’a pas coupée. Pourquoi?

Joseph Sikora | . / Mike Pont / WireImage

Scène tendue dans ‘Power’ entre Tommy et Tasha

Il y avait deux côtés de Tommy que le public a vu dans l’épisode 13. L’un était son côté impulsif et combatif qui était prêt à tuer quiconque le traversait, et l’autre était une version plus douce de Tommy qui est loyale, contemplative et sauveuse plutôt que un bourreau. Les fans ont remarqué qu’il y avait des moments qu’il pensait avec son cerveau et son cœur plutôt qu’avec son arme.

C’est arrivé avec Elisa Marie, Tasha, et finalement avec

Fantôme. Si vous revenez aux parties où il a compris que Tasha avait tué Keisha,

vous pensiez probablement que ce serait une condamnation à mort pour le personnage de Naturi Naughton. Fidélité

est quelque chose d’important pour Tommy, tout comme le concept de famille.

Il y avait une raison pour laquelle Tommy n’a pas tué Tasha

Tommy n’a pas dit pourquoi il avait épargné Tasha, et pendant une minute, il semblait qu’elle allait se faire sauter par son vieil ami depuis qu’elle était celle qui avait appuyé sur la gâchette de Keisha. Mais Joseph Sikora a expliqué pourquoi son personnage avait changé d’avis à la dernière seconde lors d’une interview avec TV Insider.

«Tommy a choisi Tariq dans cette scène. Plus que Tasha, Tommy a choisi Tariq. Je pense que Tommy a fait la chose la plus aimante qu’il pouvait faire quand il a poussé Tariq au-dessus du bâtiment et lui a dit en résumé: «Je m’éloigne de toi parce que si je ne le fais pas, je vais devoir vous tuer. “C’est comme ça que ça se passe. Donc, en ne tuant pas Tasha, il a laissé son neveu – son filleul – avec une mère. Et c’était la chose la plus gentille et la plus aimante qu’il aurait pu faire. »

Certains fans pensent qu’il aurait dû le faire

En colère contre le choix de Tasha d’étouffer son amie qui était aussi une mère célibataire et l’amour de la vie de Tommy, certains fans voulaient que Tasha attrape une balle. Sa mort aurait-elle changé l’issue de l’épisode 13 et le reste de la saison? Indubitablement.

À en juger par la bande-annonce du prochain épisode et les rumeurs sur la finale de la série, de nombreux téléspectateurs souhaitent que Tasha reçoive une sorte de punition pour Keisha et son rôle dans certains des autres actes répréhensibles de Power.

À ce stade, les fans appellent la tête de Tariq et ont croisé les doigts pour que Tommy ait changé d’avis et soit revenu pour éliminer Tasha. Mais sa présence sera nécessaire pour attacher les extrémités libres du spectacle à la fin.

Continuez à écouter Power tous les dimanches pour enfin savoir si Tasha obtient son comeuppance.