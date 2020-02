Voici pourquoi Vanessa Bryant veut que tout les fans soient laissés pour compte au Staples Center Makeshift Memorial

Il est difficile de croire que cela fait un peu plus d’une semaine depuis le tragique accident qui a fait Kobe Bryant, sa fille Gianna et sept autres vies.

Vanessa et Kobe Bryant | Donato Sardella / . pour FEI

La ville de Los Angeles a commencé à retirer toutes les fleurs, cadeaux, notes et autres objets que les fans de la fin de la légende du basket-ball ont laissés pour montrer leur immense chagrin et leur rendre hommage.

La veuve de Bryant, Vanessa, demande que la ville lui donne ces articles, et voici pourquoi.

Les mémoriaux de fortune à l’extérieur du Staples Center à L.A.

Depuis le décès de Bryant le 26 janvier, ses fans ont laissé des fleurs, des ballons de basket, des cartes et des bougies à l’extérieur du Staples Center, également connu sous le nom de «La maison que Kobe Bryant a construite». Sachant que c’était sa maison loin de chez soi et qu’il y avait vraiment n’était pas un autre endroit pour exprimer leur tristesse, le site sportif est devenu l’endroit où il semblait le plus approprié pour les fans de présenter leurs condoléances.

Les fans continuent de rendre hommage à Kobe Bryant au mémorial à l’extérieur du Staples Center | David McNew / .

À la mort de 41 ans, le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a publié une déclaration disant en partie: «Il vivra pour toujours au cœur de Los Angeles et restera dans les âges comme l’un de nos plus grands héros . ”

“C’est un moment qui nous laisse du mal à trouver des mots qui expriment l’ampleur du choc et de la tristesse que nous ressentons tous en ce moment, et je garde toute la famille de Kobe dans mes prières en ce moment de chagrin inimaginable.”

Vanessa Bryant a montré son appréciation pour l’effusion d’amour et de chagrin

La veuve de Kobe, Vanessa, a apprécié l’amour et le soutien que les fans et le monde en général ont manifestés envers elle et sa famille après leur horrible perte.

Elle a posté sur Instagram peu de temps après le décès de son mari et de sa fille pour exprimer sa gratitude aux fans.

«Mes filles et moi tenons à remercier les millions de personnes qui ont manifesté leur soutien et leur amour pendant cette période horrible. Merci pour toutes les prières. Nous en avons vraiment besoin. »

«Nous sommes complètement dévastés par la perte soudaine de mon mari adorateur, Kobe – l’incroyable père de nos enfants; et ma belle et douce Gianna – une fille aimante, réfléchie et merveilleuse, et une sœur incroyable de Natalia, Bianka et Capri. »

«Nous sommes également dévastés pour les familles qui ont perdu leurs proches dimanche, et nous partageons intimement leur chagrin.»

“Il n’y a pas assez de mots pour décrire notre douleur en ce moment. . . nous nous réveillons chaque jour, essayant de continuer à pousser parce que Kobe et notre petite fille, Gigi, brillent sur nous pour éclairer le chemin. »

Pourquoi Vanessa aimerait les cadeaux des fans

Dimanche dernier, après le Super Bowl, le Staples Center a commencé à démanteler tout ce qui avait été laissé par les fans de Kobe Bryant. Le président du Staples Center, Lee Zeidman, a déclaré au Los Angeles Times le 31 janvier que le site devait être nettoyé car des événements s’y dérouleraient.

«Ça aura été une semaine [on Super Bowl Sunday]. Nous avons des événements contractuellement obligatoires qui se déplacent », a-t-il déclaré.

Nous avons commencé le nettoyage à 4h du matin @LALIVE XBox Plaza et nous avons maintenant mis en boîte 1353 ballons de basket dédiés à Kobe et Gianna. Vraiment étonnant l’effusion d’amour de la Cité des Anges en l’honneur des 9 qui ont perdu la vie 1/26/20 pic.twitter.com/MUN21LNupH

– Lee Zeidman (@LeeZeidman) 3 février 2020

Juste une partie des cadeaux laissés par les fans à la mémoire de Kobe Bryant et de sa fille, Gianna.

Zeidman a révélé que la veuve de 37 ans avait contacté le Staples Center et demandé les articles des fans, montrant de sa part une grande prévoyance et force pendant une période difficile. Son geste montre également une véritable appréciation et un véritable amour pour les fans et les efforts qu’ils ont déployés pour y apporter leurs condoléances.

“Vanessa nous avait contactés et nous avait dit:” Notre famille aimerait les articles. “Nous allons donc cataloguer chacun d’entre eux”, a poursuivi Zeidman. «Je veux dire par là, des T-shirts, des lettres, des ballons de basket, des peluches, des jouets. Nous allons les mettre dans des conteneurs spécialement conçus et nous allons les expédier à la famille. “

Le nettoyage continue et nous avons rempli une poubelle de 40 verges avec des fleurs. Ceux-ci nous seront transformés en paillis et répartis dans l’aménagement paysager autour de @LALIVE et @STAPLESCenter afin que l’amour que tous les fans apportent à LA Live se poursuive. pic.twitter.com/kB5XlGSYw5

– Lee Zeidman (@LeeZeidman) 3 février 2020

En outre, le président du site a déclaré que le Staples Center composterait toutes les fleurs et les denrées périssables laissées pour Bryant et les répartirait dans la région.

Cela permettra au geste de sympathie et d’amour des fans de rester indéfiniment dans la ville, comme il se doit.

