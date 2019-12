Voici quelques-uns des parents célèbres de l'industrie du divertissement de Saweetie

Cette année, le rappeur Saweetie est devenu une sensation mondiale avec son single à succès, «My Type». Il semble que le succès de l'industrie soit dans ses gènes, car Saweetie est en fait cousins ​​avec une actrice emblématique et un producteur-rappeur légendaire.

Gabrielle Union est la cousine de Saweetie

L'actrice et productrice de films / télévision Gabrielle Union a révélé sur les réseaux sociaux en décembre dernier qu'elle et Saweetie étaient cousines. Avant de confirmer officiellement le fait, la rumeur était forte sur les réseaux sociaux.

Union a confirmé que Saweetie était son cousin dans une publication Instagram honorant la chanteuse de R&B Kehlani, notant comment elle «collabore avec d'autres grands talents comme mon petit cousin @saweetie».

L'actrice a ensuite développé la relation entre elle et Saweetie sur Twitter, ainsi qu'un fait amusant sur un film classique dans lequel elle a joué.

Elle a tweeté, "Ouaip. Son père et moi sommes cousins ​​germains. Sa grand-mère est ma tante Joanne Glass sur laquelle j'ai basé Eva de «Deliver Us From Eva». #FunFact #DozensOfCousins. "

Union a également montré de l'amour à sa cousine récemment lorsqu'elle a participé au #MyTypeChallenge sur les réseaux sociaux.

Saweetie a également joué à la fête d'anniversaire d'Union cette année et ils sont apparus dans des tenues assorties, rendant hommage à Union en L'amener sur.

MC Hammer est l'oncle de Saweetie

Le légendaire rappeur, producteur et danseur MC Hammer est l'oncle de Saweetie. Saweetie a déclaré que MC Hammer est le père de son cousin, ce qui signifie que sa tante est probablement sa mère.

Dans une interview, elle a déclaré: «Notre famille a grandi avec les Burrell (famille de MC Hammer). Le père de mon cousin est MC Hammer. Nous avons tous grandi ensemble et c'est intéressant de voir comment nous en sommes arrivés. »

Saweetie est-elle aussi la cousine de Zaytoven?

Saweetie a également un lien avec le producteur de musique prolifique basé à Atlanta, Zaytoven. Le producteur est connu comme l'un des innovateurs du son de musique trap des années 2000 et 2010, collaborant principalement avec Gucci Mane et Usher, mais aussi avec des artistes comme Migos.

Zaytoven a parlé d’être le cousin de Saweetie à plusieurs reprises, dont un Panneau d'affichage entretien dans lequel il a dit avoir donné à Quavo, membre de Migos, sa bénédiction à ce jour. Cependant, selon un profil de Saweetie dans WWD, les deux ne sont pas liés par le sang, bien qu'ils s'appellent mutuellement cousins. Zaytoven a produit plusieurs titres sur le deuxième EP de Saweetie, Haute maintenance.