Voici qui sera dans la saison 3, y compris cette star du “ Bachelor in Paradise ''

La série MTV Siesta Key prépare un retour pour la troisième saison de l'émission. Mis à part les principaux acteurs qui reviennent, plusieurs nouveaux ajouts clés apparaîtront dans la nouvelle saison.

Casting de Siesta Key assiste aux MTV Video Music Awards 2017 au Forum le 27 août 2017 à Inglewood, Californie | David Crotty / Patrick McMullan via .

Qu'est-ce que «Siesta Key»?

Siesta Key est une série MTV qui a recueilli des comparaisons avec la série héritée, Laguna Beach: The Real Orange County.

Selon la description officielle de la série par le réseau, elle suit «la dernière série estivale qui suit un groupe de jeunes adultes confrontés à des problèmes d’amour, de chagrin et d’âge adulte imminent. Alors que ces amis passent l'été ensemble dans leur belle ville natale, ils arrivent à maturité tout en essayant de comprendre qui ils sont et veulent qu'ils soient. »

Les acteurs reviennent pour la saison 3 et les nouveaux venus

Les principaux acteurs de la série – Alex Kompothecras, Kelsey Owens, Garrett Miller, Juliette Porter, Brandon Gomes, Madisson Hausburg et Chloe Trautman – sont tous prêts à revenir. Des acteurs récurrents comme Pauly Apostolides, Canvas Brummel, Cara Geswelli et Jared Kelderman reviennent également.

Plusieurs nouveaux membres de la distribution devraient frapper Siesta Key cette saison, notamment Alyssa Salerno (la nouvelle petite amie de Kompothecras), JJ Mizell, Jake (le nouvel amour de Owens) et Jessica (l'ex-femme de Kelderman). Robby Hayes, un concurrent sur la douzième saison de The Bachelorette et la cinquième saison de Bachelor in Paradise, a également rejoint le spectacle.

Que se passera-t-il dans la saison 3?

MTV dit que la saison 3 montrera comment la séparation de Kompothecras et Porter a divisé le groupe d'amis.

«De nouveaux acteurs envahissent la scène, apportant conflit, chagrin et tromperie au mélange. Maintenant, l'équipage nouvellement créé doit apprendre que prendre des risques avec amour et amitié a un coût, laissant les amants brûlés et les amitiés irréversiblement endommagées », lit-on dans le communiqué de presse.

La série revient le 7 janvier à 20 h. sur MTV.