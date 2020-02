Voici qui Tweeters ne veulent pas pour le spectacle de mi-temps du Super Bowl l’année prochaine

L’énorme spectacle de mi-temps du Super Bowl de cette année avec Jennifer Lopez et Shakira a à peine refroidi et Twitter parle déjà de qui ils veulent – et ne veulent pas – pour le spectacle de l’année prochaine.

Les résultats sont assez surprenants.

Les tweets ont parlé, et voici ce qu’ils avaient à dire.

Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl de cette année a été historique

Shakira s’est entretenue avec The Guardian en novembre pour expliquer pourquoi son émission à la mi-temps avec Jennifer Lopez était si importante pour le pays à cette époque.

“Eh bien, vous savez, je pense que c’est la bonne chose à faire pour la communauté latino-américaine parce que nous avons aussi vécu tellement de choses. . . C’est l’occasion de célébrer notre culture, vous savez? “

“Les Latinos sont notre peuple … Ils viennent chercher une opportunité de construire une vie meilleure pour eux-mêmes et pour leurs enfants, ce que les États-Unis se sont toujours vantés de représenter: des opportunités.”

«Je suis très honorée de me lancer sur l’une des plus grandes scènes du monde en compagnie d’une collègue artiste féminine pour représenter les Latinos et les Latinas des États-Unis et du monde entier. . .! “

L’émission de mi-temps la mieux classée de tous les temps

Bien sûr, celui-ci dépend entièrement de qui est demandé. Pour certains, le meilleur est la performance de Prince en 2007, complétée par une pluie battante qui aurait été parfaite si elle avait été violette.

Pour le magazine Rolling Stone, la meilleure émission a été la performance de U2 en 2002. Ils écrivaient à l’époque: «Quelques mois seulement après le 11 septembre, U2 en a fait un hommage aux victimes. Après le coup d’envoi de Beautiful Day, ils ont joué le MLK élégiaque tout en faisant défiler les noms des morts sur un écran géant, une vue inoubliable, construisant jusqu’à Où les rues n’ont pas de nom. . . . “

«Seul U2 aurait pu rendre cela si grandiose, mais si émotionnellement direct. Les hommes adultes pleuraient des seaux. »

Les tweeters disent qu’ils veulent – et ne veulent pas – cette vedette au Super Bowl

Billboard a demandé à Twitter: “Qui aimeriez-vous voir jouer au #SuperBowl de l’année prochaine?” Comme nous le savons tous, si vous allez poser à Twitter ce genre de question, ne soyez pas surpris des réponses.

Les tweets sont venus rapidement et furieux.

“Billie [Eilish] devrait faire l’hymne. Et ari [Ariana Grande] doit jouer “,” Rihanna “,” Britney Spears “,” GOT7 “,” J’adorerais voir Beyonce, Shakira et Bruno Mars tous ensemble sur une même scène, ils le berceraient! ”

De manière écrasante, cependant, Twitter veut que le groupe de garçons sud-coréen BTS soit la prochaine vedette du Super Bowl à la mi-temps.

Mais . . . ils ne le font pas non plus! De manière attrayante, par sentiment de protection pour leur groupe préféré, les fans de BTS ne veulent pas que le groupe au Super Bowl les épargne de la négativité.

Une personne a dit: «Je ferai une énorme faveur au BTS et je ne voterai PAS pour eux. . . Je ne veux pas soumettre mes faveurs à une foule massive de fanatiques ivres et xénophobes qui n’ont pas peur d’exprimer leurs préjugés. »

Un autre a fait écho à ce sentiment en disant: «Je ne sais pas si je veux que mes hommes dans ce genre de spectacle… @BTS_twt mérite mieux en fait.»

Enfin, un fan a tout dit: «J’adorerais voir tous les yeux sur BTS, mais je doute que les sportifs voient ce que #BTSARMY voit dans les incroyables talents de 7 hommes qui dansent et chantent tout en ayant l’air de sortir un magazine GQ. “

Nous devrons simplement attendre environ 360 jours pour savoir qui se retrouvera sur la prochaine étape de la mi-temps du Super Bowl!

