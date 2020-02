Voici tout ce que nous savons sur le prochain film d’Adam Sandler de Netflix, «Hubie Halloween»

Bien qu’il n’ait pas obtenu une nomination aux Oscars pour Uncut Gems, Adam Sandler n’est pas découragé. Il est de retour et vient de signer un nouvel accord avec Netflix pour continuer à jouer dans les films du service. Un de ses prochains films est Hubie Halloween.

Au cours de la première saison de récompenses faisant campagne pour son rôle dans Uncut Gems, Sandler a menacé dans une interview qu’il ferait un très mauvais film s’il n’obtenait pas une nomination aux Oscars. Bien que les fans les aient peut-être aimés, les films Netflix de Sandler ont de faibles notes auprès des critiques.

“Si je ne comprends pas, je vais f **** g revenir et refaire un qui est si mauvais exprès juste pour vous faire payer tous. C’est comme ça que je les reçois », a-t-il déclaré lors de l’entretien.

Beaucoup sur Twitter ont applaudi Sandler et ont convenu qu’il devrait être exaspéré s’il n’obtenait pas une nomination aux Oscars.

“Adam Sandler a menacé de nous donner un mauvais film s’il n’obtenait pas de prix. Ils testent son gangsta rn », a tweeté une personne.

Quelqu’un d’autre a dit: “Je suis excité par le mauvais film d’Adam Sandler maintenant que je sais qu’il fait aussi de très bons films.”

Lorsque les nominations aux Oscars ont été révélées, une autre personne a tweeté: “Je suis éveillé depuis deux minutes, je suis tellement malade que je peux à peine bouger, et je vois qu’Adam Sandler n’est pas nominé pour le meilleur acteur.”

Les acteurs qui ont fini par obtenir des nominations étaient Antonio Banderas, Leonardo DiCaprio, Adam Driver, Joaquin Phoenix et Jonathan Pryce. Phoenix est très fortement favorisé pour être le favori.

Qui jouera dans “Hubie Halloween” et de quoi s’agit-il

Sandler a signé un nouvel accord Netflix qui garantit qu’il joue dans quatre autres films pour le service de streaming. La nouvelle a été annoncée le même jour que Uncut Gems a frappé Netflix dans des zones en dehors des États-Unis (le service de streaming est le distributeur international du film).

Dans un communiqué de presse, Netflix a déclaré: «Nos membres aiment tout ce qui concerne Sandler. Ils ont passé deux milliards d’heures à regarder ses films depuis 2015 – l’année de la première de The Ridiculous 6 – prouvant qu’il n’y a pas trop de Sandler. »

“Que vous le connaissiez comme Sandman, le Water Boy, Billy Madison, Happy Gilmore, Nick Spitz ou simplement Adam, une chose est claire: nos membres ne peuvent pas en avoir assez de lui. Ils aiment ses histoires et son humour, comme nous l’avons vu avec Murder Mystery. Je ne pouvais donc pas être plus excité d’étendre notre partenariat avec Adam et l’équipe Happy Madison et de faire rire davantage à travers le monde », a déclaré Ted Sarandos, directeur du contenu de Netflix.

Le prochain film Netflix de Sandler, qui a été annoncé avant sa réédition Netflix, est Hubie Halloween. Le film mettra également en vedette Kevin James, Julie Bowen, Ray Liotta, Maya Rudolph, Rob Schneider, Kenan Thompson, Steve Buscemi, Michael Chiklis, Tim Meadows et Noah Schnapp.

Selon Observer, le film est un polar qui trouve que «le bénévole communautaire Hubie Dubois (Sandler) se retrouve au centre d’une véritable affaire de meurtre le soir de l’Halloween. Malgré son dévouement pour sa ville natale de Salem, Massachusetts (et sa légendaire célébration d’Halloween), Hubie est une figure de la moquerie pour les enfants et les adultes. Mais cette année, quelque chose se passe vraiment mal dans la nuit, et c’est à Hubie de sauver Halloween. »

Mais quelle que soit l’intrigue, il est clair que le film sera un bon moment hilarant dans la même veine que le travail passé par l’acteur et le comédien Netflix.