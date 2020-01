Voici toutes les chansons de ‘Chilling Adventures of Sabrina’ Part 3

La saison dernière de Chilling Adventures of Sabrina, la musique n’a pas joué un grand rôle. Il y avait la scène de danse de “Masquerade” de Phantom of the Opera quand Lucifer est venu à Greendale sous sa forme humaine, mais à part ça, il y en avait peu d’autres. Cela manquait dans le département de mélodie, essentiellement. Et pas comme si quelqu’un voulait que le spectacle devienne une comédie musicale, mais cette scène a montré que le casting a cette compétence, pourrait tout aussi bien l’utiliser.

Si vous priez pour plus, quel que soit le dieu ou le seigneur que vous avez prié, le spectacle a exaucé votre souhait. Voici les chansons de la partie 3, qui sont également sur leur propre album que vous pouvez diffuser.

Sabrina Spellman devant les rois de l’enfer, «CHILLING ADVENTURES OF SABRINA» | Diyah Pera / Netflix

My Sharona

Le Fright Club, qui se compose de Harvey, Roz, Theo et Sabrina, ne se contente pas de combattre les entités nuisibles. Ils ont aussi un groupe de rock. Harvey’s à la guitare, Roz au clavier et Theo à la batterie. Cette chanson engrène Ross Lynch et Jaz Sinclair au chant et c’est un très bon retour en arrière.

Teenage Dirtbag

Un retour en arrière plus récent (mais un retour en arrière néanmoins), The Fright Club va dur sur cette chanson. Cette fois, tous les membres chantent sur cette piste (moins Sabrina) qui comprend Lynch, Sinclair et Lachlan Watson. Il n’y a rien de tel qu’une chanson punk rock du début des années 2000 chantée par des enfants qui combattent des choses de l’enfer et au-delà. Ces pauvres enfants voulaient juste se balancer, mais ont des ennemis plus importants à affronter.

Le chant de l’été violet

Cette chanson s’adresse à tous ceux qui ont aimé l’inclusion de Broadway’s Phantom of the Opera. “The Song of Purple Summer” vient de Spring Awakening, où il sert de chanson finale de la comédie musicale. Il apporte une qualité de berceuse réconfortante et c’est un très bon choix pour les rituels Hare Moon que le clan fait au milieu de la saison. Il présente également une grande partie du casting, de Kiernan Shipka à Chance Perdomo, et plus encore.

Roz et Sabrina après leur enthousiasme, «CHILLING ADVENTURES OF SABRINA» | Diyah Pera / Netflix

Par la mer

Ce mignon petit diddy est chanté par tante Hilda et Dr. Cee, et est un joli duo de piano vibrant. Lucy Davis et Alessandro Juliani sont tout aussi adorables dans cette chanson qu’ils le sont en couple dans la série.

Hey Mickey

Une chanson de cheerleading clairement classique, c’est génial pour les Baxter High Ravenettes de chanter et de groove, et met en évidence la véritable vocation de Sabrina en tant que pom-pom girl. C’est un joli bop pour balancer les pompons et donner aux filles quelque chose avec lequel travailler. Si être une sorcière ne fonctionne pas pour Sabrina, une artiste est définitivement dans son avenir.

Tendre Shepard

Cela sert de berceuse à la toute fin de la saison et c’est juste cela: cela vous aidera à vous endormir. Ce n’est pas ennuyeux! Mais la mélodie et les harmonies sont si sereines. Les sorcières prennent également la tête sur celui-ci, avec Zelda (Miranda Otto) comme voix la plus importante, tout comme elle est dans le clan.

Directement en enfer

Juste avant la première de la troisième partie, Netflix a partagé une chanson originale interprétée par Shipka. Bien sûr, il est venu avec un clip avec tous les personnages principaux dansant sur un ensemble effrayant. Avec les toiles d’araignée, le brouillard et le son de la chanson, c’est la vidéo parfaite pour Halloween, mais aussi géniale pour vous faire pomper pour une nouvelle saison de Chilling Adventures of Sabrina. C’est un hymne impertinent à propos d’aller en enfer, et elle est habillée pour le rôle.