Voir la chambre inspirée des bonbons de JoJo Siwa dans une vidéo à couper le souffle

JoJo Siwa “a eu l’idée” de transformer sa chambre “en une salle de confiserie complète”, et elle dévoile enfin le produit fini.

“Nous prenons ma chambre, nous prenons des terres douces et nous les mélangeons en une seule”, se souvient la sensation YouTube en pensant aux rénovations à couper le souffle, qu’elle a montrées avec enthousiasme dans la vidéo de 11 minutes ci-dessous.

Mais avant même d’ouvrir les portes doubles de son oasis d’adolescente, la jeune femme de 16 ans “Dance Moms” a branché sa tournée JoJo Siwa, qui vient d’ajouter 50 autres dates, ainsi que sa boutique de marchandises en ligne JoJo Siwa.

La fille est un génie.

Après avoir franchi les portes blanches, nous n’avons plus vu de couleurs monochromes pour le reste de la vidéo. Tout était arc-en-ciel, inspiré des bonbons et exagéré – exactement comme JoJo l’aime. Elle s’est même changée en costume violet vif, à la Willy Wonka, pour montrer sa demeure éclectique.

Sa tête de lit est maintenant faite de distributeurs de bonbons géants, elle a toutes sortes d’oreillers de bonbons au sommet de son lit multicolore, il y a des statues de sucette géante / ours gommeux dans les coins et une vanité couverte de paillettes remplie de paillettes réelles – à cause de cours. Elle a deux “arbres” – l’un est orné d’arcs JoJo Siwa, l’autre est fait de gouttes de gomme.

Même le plafond et les murs sont peints en tourbillons géants arc-en-ciel qui semblent vous emmener dans une autre dimension. Oh, et son logo est sur chaque porte.

Selon l’ancienne star de Disney, sa chambre contient “plus de 4 000 livres de bonbons”, et nous le croyons!

