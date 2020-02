Vous aimez «Outlander»? Ensuite, vous devez regarder ces 6 émissions

«Droughtlander» est enfin terminé. La série bien-aimée de Starz, Outlander, revient pour la saison 5 le 16 février, lorsque les fans pourront enfin rattraper Jamie, Claire, Brianna et Roger alors qu’ils continuent de construire une vie en Amérique à la veille de la révolution. Mais avec un seul nouvel épisode par semaine, vous pourriez avoir envie de plus. Bien que nous ne puissions pas vous donner plus d’Outlander, il y a quelques autres émissions qui devraient plaire aux fans du drame qui voyage dans le temps. Repérez ces séries en attendant le prochain épisode d’Outlander.

‘Voiles noires’

Toby Stephens dans Black Sails | Starz

Avant que Starz ne donne vie aux romans Outlander de Diana Gabaldon, il y avait Black Sails. Cette série d’aventures de pirates (qui était conçue comme une préquelle de Treasure Island) met en vedette Toby Stephens dans le rôle du redoutable capitaine Flint. Avec son équipage, il chasse les trésors et les espars avec ses rivaux dans les Caraïbes du XVIIIe siècle. Il y a même une connexion avec Outlander – des scènes de la saison 3, lorsque Jamie et Claire naviguent de l’Écosse vers l’Amérique, ont été filmées sur des plateaux Black Sails. Quatre saisons de Black Sails sont en streaming sur Hulu.

«Harlots»

Pour une autre série au XVIIIe siècle avec de forts personnages féminins, consultez les Harlots originaux de Hulu. Il s’agit des femmes de la famille Wells, qui vivent de la prostitution. Maman Margaret (Samantha Morton) est une propriétaire de maison close qui a l’intention de déménager son entreprise dans un meilleur endroit où elle peut servir une clientèle plus élevée. Elle a formé ses filles Charlotte (Jessica Brown-Findlay) et Lucy (Eloise Smyth) à suivre ses traces. Trois saisons sont actuellement diffusées sur Hulu.

«Turn: Washington’s Spies»

Jamie Bell incarne Abraham Woodull et Heather Lind incarnent Anna Strong à leur tour: les espions de Washington | Antony Platt / AMC

La guerre révolutionnaire est à l’horizon dans la saison 5 d’Outlander. Si vous voulez approfondir le drame du conflit entre l’Angleterre et ses colonies américaines, consultez Turn: Washington’s Spies. Jamie Bell incarne Abraham Woodhull, un fermier colonial qui devient un espion de l’armée continentale pendant la guerre contre les Britanniques. Les quatre saisons sont en streaming sur Netflix.

«The Knick»

Dans Outlander, les connaissances médicales de Claire au 20e siècle deviennent un atout précieux lorsqu’elle revient au 18e siècle. Si vous aimez les scènes de raclage à l’ancienne, ajoutez The Knick à votre liste de surveillance. Cela se passe au tournant du 20e siècle, lorsque les médecins et les infirmières d’un hôpital de New York se battent pour sauver les patients grâce à de nouvelles techniques médicales.

«Versailles»

Si vos épisodes préférés d’Outlander datent de la saison 2, lorsque Jamie et Claire passent du temps à bavarder avec l’aristocratie française à Versailles, alors repérez Versailles. Il se déroule sous le règne de Louis XIV (donc environ un siècle plus tôt que l’Outreterre), lorsque le Roi Soleil décide de construire un nouveau palais élaboré à la périphérie de Paris. Beaucoup de drames et d’intrigues judiciaires s’ensuivent. Les trois saisons sont en streaming sur Netflix.

‘Les Américains’

Bien qu’il se déroule dans les années 1980 au lieu des années 1760, le drame FX The Americans contient encore des éléments que les fans d’Outlander pourraient adorer. Il y a un couple marié – joué par des partenaires réels Keri Russell et Matthew Rhys – avec une relation compliquée et un grand secret: ce sont des espions russes cachés à la vue dans la banlieue de Washington, DC Comme dans Outlander, les choix du couple ont un énorme effet sur leur fille, qui doit finalement prendre une décision sur sa loyauté quand elle découvre la vérité sur ses parents. Les six saisons sont en streaming sur Amazon Prime.