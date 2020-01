Vous avez probablement oublié ce personnage apparu dans Fox et Disney’s Marvel Universe

Disney’s Marvel Cinematic Universe (MCU) a passé la dernière décennie à battre des records. Mais certains personnages synonymes de Marvel n’apparaissent nulle part dans la série.

Dans les bandes dessinées, le héros de Black Panther, T’Challa, finit par épouser Storm, un mutant qui contrôle les conditions météorologiques.

Malgré la description experte du personnage par Halle Berry, Storm n’a pas trouvé son chemin dans le MCU (bien que Berry elle-même puisse bientôt). En fait, la grande majorité des personnages de X-men sont restés piégés dans la prison plastique des droits cinématographiques.

Spider-Man fait enfin son chemin dans les fans ravis du MCU, pourrions-nous jamais voir Magneto et Cyclops à l’écran avec Captain America et Hawkeye? C’est génial de les voir tous ensemble dans les jeux vidéo Marvel vs Capcom, mais le grand écran serait un pas en avant.

Kevin Feige | Jesse Grant / . pour Disney

Le 1 personnage Marvel qui a fait le saut

X-Men: Days of Future Past a présenté une scène incroyablement populaire dans laquelle Quicksilver mutant a sprinté dans une cuisine, tirant des balles volantes dans les airs et créant des méfaits à la vitesse de la lumière.

La scène a tellement ravi les fans que le studio l’a rappelé deux ans plus tard dans X-Men: Apocalypse. Quicksilver, ou Pietro Maximoff, a cimenté sa place dans le canon du film X-Men. Cependant, ses origines en tant que personnage de bande dessinée incluent des liens étroits avec les Avengers. Sa sœur Wanda (Scarlet Witch) a également fait des apparitions de bandes dessinées aux côtés des Avengers et peut être vue dans les films MCU.

Par conséquent, les droits du film sont un peu compliqués. Les frères et sœurs Maximoff ne font clairement pas partie du groupe X-Men ou Avengers et Quicksilver est apparu dans les films MCU.

L’année dernière, Quicksilver est également apparu dans X-Men: Dark Phoenix, bien que dans un rôle plus petit. Le décompte final au début de 2020 est trois films X-Men (Days of Future Past, Apocalypse, Dark Phoenix), deux films MCU (Winter Soldier, Age of Ultron) et un camée mineur dans Deadpool 2.

La lutte désordonnée pour les droits des personnages

Au début des années 2000, les films de super-héros ne garantissaient pas les énormes box-office qu’ils font aujourd’hui. Les fans de bandes dessinées de l’époque se souviendront du pari d’aller au cinéma avec la chance que cela puisse être tout simplement horrible.

En 2008, The Incredible Hulk mettait en vedette Ed Norton dans un rôle que Mark Ruffalo a rapidement repris, mais le film a quand même réussi à être meilleur que Hulk en 2003 (avec… Eric Bana). Avant que Chris Evans ne trouve le rôle de sa vie en tant que Captain America, il a joué dans deux horribles films Fantastic Four en 2005 et 2007 en tant que Johnny Storm.

La série X-Men a établi la norme pour les films de super-héros des années 2000, mais les films ont eu du mal à percer dans une plus grande culture pop. Aucun des deux premiers films n’a atteint le top 5 des films les plus rentables de l’année (bien que X-Men: The Last Stand ait terminé 3e en 2006).

Avec chaque film de super-héros un pari coûteux, les studios ont pris le risque avec parcimonie. Ce processus a lentement découpé les droits des personnages entre plusieurs studios.

L’avenir de Quicksilver et du MCU

Les films Fantastic Four de Fox signifiaient qu’ils avaient les quatre personnages-titres, ainsi que Silver Surfer et Galactus. La série Spider-Man de Sam Raimi à Columbia Pictures leur a donné les droits du web slinger, mais il a finalement basculé dans le MCU.

Malheureusement, la même chose ne s’est pas produite pour les X-Men. Quicksilver est apparu dans deux films MCU en raison de ses liens avec la bande dessinée Avengers, mais la mort du personnage (et sa non-renaissance) signifie que c’est probablement la fin de la représentation d’Aaron Taylor-Johnson de Pietro.

Evan Peters joue le personnage de la saga X-Men et son emploi est probablement sûr. Les fans de MCU devraient cependant rester à l’affût. Il est certainement possible que Quicksilver puisse se présenter pour une autre apparence sans que personne ne sache qu’il était même parti.

Après tout, le MCU ne se retient pas avec des choses comme le temps et la mort … et le docteur Strange 2 est à l’horizon.