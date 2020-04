Vous devez lire la lettre que ce garçon de 8 ans a envoyée à Tom Hanks – et il vient de recevoir une réponse

Tom HankIl a prouvé qu’il n’était pas seulement le chouchou de l’Amérique, mais aussi celui de l’Australie.

Le lauréat d’un Oscar a envoyé une note touchante et une machine à écrire de la marque Corona (Tom recueille les machines) à un enfant de huit ans de la Gold Coast, qui avait écrit une lettre à Tom au sujet de l’intimidation sur son nom.

Corona De Vries a écrit à l’acteur et à sa femme, Rita, après que le couple ait passé deux semaines en quarantaine sous les tests positifs pour COVID-19.

Un garçon du Queensland du nom de Corona qui a écrit à @tomhanks pour avoir été victime d’intimidation pour son nom a reçu une réponse et un cadeau de la superstar hollywoodienne. # 7NEWS https://t.co/Jx3vNpurQy – 7NEWS Australie (@ 7NewsAustralia) 23 avril 2020

“J’ai appris aux nouvelles que vous et votre femme avez attrapé le coronavirus”, a commencé la correspondance de Corona, par Channel 7 News. “Ça va?”

“J’aime mon nom, mais à l’école, les gens m’appellent le coronavirus”, a ajouté le garçon, qui porte le nom de la couche la plus extérieure du soleil. “Je suis très triste et en colère quand les gens m’appellent ainsi.”

Corona avait posté la lettre le 6 avril et avait récemment reçu la réponse de la star de “Forrest Gump”.

“Votre lettre a rendu ma femme et je me sens tellement bien”, a écrit Tom. “Merci d’être un si bon ami. Les amis font que leurs amis se sentent bien quand ils sont en bas.”

https://t.co/xkZUYBk9MF J’adore @tomhanks – S Mahoney 🕊 (@ Smahoney01) 23 avril 2020

“Je vous ai vu à la télévision, même si j’étais déjà de retour aux États-Unis – et en bonne santé. Même si je n’étais plus malade, recevoir votre lettre m’a fait me sentir encore mieux.”

“Tu sais, tu es la seule personne que j’ai jamais connue à avoir le nom de Corona – comme l’anneau autour du soleil, une couronne,” continua Tom.

“Je pensais que cette machine à écrire vous conviendrait. Demandez à un adulte comment cela fonctionne. Et utilisez-la pour me réécrire.”

Et écrit à la main au bas de la lettre, “P.S. Vous avez un ami en MOI!”

Corona, sans aucun doute, était extatique de ce geste aimable.

“Il a dit que je suis un ami pour lui”, a-t-il dit .. “Je vais bientôt réécrire!”

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Relooking de films

Sony

Tom Hanks se transforme parfaitement en M. Rogers pour le prochain film