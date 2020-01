Vous devez voir ce manoir de Vancouver, le prince Harry et Meghan Markle espèrent 36 millions de dollars

Lorsque le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex ont annoncé qu’ils «prenaient du recul en tant que membres de la famille royale», ils ont également révélé qu’ils prévoyaient de partager leur temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord.

Maintenant, les rapports tourbillonnent selon lesquels ils sont à la recherche d’une maison pour savoir exactement où ils vivront avec leur fils, Archie, lorsqu’ils ne sont pas en Angleterre. Voici un aperçu du manoir qui les intéresserait et de ce qui arrivera à leur Frogmore Cottage à Windsor maintenant qu’ils ne seront pas là à temps plein.

Prince Harry, duc de Sussex et Meghan, duchesse de Sussex | Toby Melville – Piscine WPA / .

Gardent-ils Frogmore Cottage?

Une question qui préoccupe les fans royaux depuis l’annonce du duc et de la duchesse est la suivante: qu’adviendra-t-il du Frogmore Cottage récemment rénové?

Dans leur déclaration, le couple a expliqué qu’ils ne souhaitaient plus compter sur les contribuables et qu’ils “travailleraient pour devenir financièrement indépendants”. Cela a laissé beaucoup de gens se demander s’ils vont toujours garder Frogmore Cottage qui a été refait sur le sou des contribuables britanniques. .

Parce que le prince et l’actrice à la retraite ne veulent pas renoncer à la maison qui leur a été offerte pour leur mariage par Sa Majesté, mais ne vont plus recevoir d’allocation royale, ils ont accepté de louer Frogmore. Ils ont également accepté de rembourser les 3 millions de dollars au public pour les rénovations qu’ils ont apportées à la maison.

“Bien qu’ils ne puissent plus représenter officiellement la reine, les Sussex ont clairement fait savoir que tout ce qu’ils font continuerait de défendre les valeurs de Sa Majesté”, indique un communiqué du palais de Buckingham. «Les Sussex n’utiliseront pas leurs titres de RHS, car ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale.

«Le duc et la duchesse de Sussex ont partagé leur souhait de rembourser les dépenses de la subvention souveraine pour la rénovation de Frogmore Cottage, qui restera leur maison familiale au Royaume-Uni.»

Frogmore Cottage | Steve Parsons / PA Images via .

Le prince Harry et Meghan intéressés par ce manoir de Vancouver

Nous savons donc où Harry et Meghan séjourneront en Angleterre, mais où vivront-ils en Amérique du Nord?

Selon The Sun, le duc et la duchesse de Sussex étudient des propriétés riveraines à Kitsilano, à Vancouver, en Colombie-Britannique.

La maison qui intéresserait le couple possède 6 900 pieds carrés d’espace de vie répartis sur quatre niveaux avec vue panoramique sur l’océan Pacifique. Il comprend également six chambres, cinq salles de bains, des murs de 20 pieds côté plage et de hautes haies pour plus d’intimité. Cliquez ici pour voir les superbes photos.

“Meghan a manifesté son intérêt pour cette belle maison”, a expliqué un agent immobilier à la publication. «Ce serait parfait pour elle, Harry et le petit Archie. Le quartier est connu comme un paradis pour les riches et a une atmosphère très décontractée. Je suis sûr qu’ils y seraient très heureux et qu’ils seraient accueillis à bras ouverts. »

Le prix demandé pour la somptueuse propriété est de 35 millions de dollars.

