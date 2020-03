Comme le coronavirus (COVID-19) conduit à l’arrêt des productions – des films Marvel à Grey’s Anatomy – il semble que Hollywood prenne la pandémie au sérieux. Et bien qu’elle ne soit pas en tournée pour le moment, la chanteuse Ariana Grande plaide pour une distanciation sociale – et encourage ses fans à faire de même. Voici ce qu’elle a écrit qui fait chanter ses louanges.

Ariana Grande a une relation étroite avec ses fans

Il peut être difficile d’être une pop star de renommée internationale et de se connecter également avec vos fans sur une base personnelle. Mais Grande est habile dans ce domaine. Elle utilise ses plateformes de médias sociaux pour discuter avec eux, maintenir des blagues et partager de petits moments de sa vie partout où elle le peut.

Et ses fans, connus sous le nom d’Arianators, répondent vraiment à cela. Lorsque des rumeurs sur sa vie amoureuse ou sur de nouvelles musiques circulent, elles savent se tourner vers elle et elle sera honnête avec elles. C’est une relation que l’on ne voit pas entre la plupart des stars et leurs fans.

Elle a encouragé les Arianators à rester à l’intérieur

Pour cette raison, Grande sait que lorsqu’elle parlera à ses fans, ils écouteront. Elle a donc utilisé sa plateforme pour diffuser un message concernant le coronavirus. Elle a écrit dans son histoire Instagram et sur Twitter que «ça souffle vraiment [her] l’esprit »d’entendre tant de jeunes parler de sortir. Grande a plaidé: «s’il vous plaît, ne fermez pas les yeux» sur la situation.

“Il est incroyablement dangereux et égoïste de prendre cette situation à la légère”, a-t-elle écrit. «Vous semblez stupide et privilégié et vous devez vous soucier davantage des autres. Comme maintenant », a ajouté Grande de ceux qui utilisent leur jeunesse et leur santé comme excuse pour continuer à socialiser inutilement en public.

Beaucoup ont salué son appel à la distanciation sociale

Grande est loin d’être la première personne à en parler. Mais elle est l’une des rares musiciens avec son genre de portée à vraiment envoyer le message à la maison. Et beaucoup la félicitent pour cela.

Elle a suivi son post sincère avec un snark de marque, en écrivant, “comme votre cours de yoga hip hop peut f * cking attendre, je le promets.” L’écrivain She-Hulk Dana Schwartz a retweeté ceci, ajoutant: “Ariana Grande est notre présidente maintenant.”

Grande reconnaît les exceptions

je suis d’accord avec vous. ce sont les moments où le monde devrait compter sur leurs gouvernements pour soutenir le plan pour que tous les citoyens restent chez eux et réduisent la menace d’infection et la propagation du virus.

Tout le monde ne peut pas rester à la maison. Certains ont répondu au message de Grande en réitérant qu’ils doivent aller au travail, à l’école, etc. et ne peuvent pas se permettre de rester à la maison. Grande a répondu: «Je comprends et je soutiens entièrement votre frustration», appelant à davantage de soutien du gouvernement en ces temps difficiles.

Comme beaucoup le savent, Grande porte une attention particulière à la politique. Elle a approuvé Bernie Sanders en tant que candidate démocrate à la présidence de 2020, et a été citée une fois pour avoir prétendument jeté de l’ombre sur Taylor Swift pour ne pas avoir exprimé ses opinions. Grande a souligné la Loi sur la réponse au coronavirus de la famille d’abord dans son message, encourageant les Arianators à intervenir et à contacter leurs sénateurs.

Grande fera-t-elle autre chose pour aider en cette période difficile? Elle a appelé à des dons dans son histoire Instagram. Et elle a partagé un clip de son ami, Aaron Simon Gross, disant: “Je pense que vous devriez sortir une nouvelle version de” Bad Idea ” [where you sing] “J’ai une bonne idée / Pourquoi ne prenons-nous pas un peu de temps?” “Laissez à Grande le soin de s’amuser tout en étant intelligent sur la situation.