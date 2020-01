Vous ne croirez pas ce qui menace de prendre la place de Baby Yoda comme la tendance la plus mignonne sur les réseaux sociaux en ce moment

En novembre 2019, Baby Yoda a pris d’assaut les médias sociaux. En seulement deux mois, la petite créature verte a été nommée le bébé le plus googlé de 2019. Baby Yoda a chassé Baby Shark et même le bébé royal, Prince Archie, pour la première place. Maintenant, un nouveau bébé menace de prendre la tendance la plus mignonne, et vous ne croirez pas ce que c’est.

Un fan d’une expo comique avec Baby Yoda | Brittany Murray / MediaNews Group / Long Beach Press-Telegram via .

D’où vient Baby Yoda de toute façon?

Beaucoup de gens aiment les mèmes hystériques de Baby Yoda sur Twitter et Instagram; cependant, ils ne regardent pas le spectacle avec la petite créature. Le bébé le plus googlé de 2019 a été une fin surprise de la nouvelle série Star Wars sur Disney +, The Mandalorian.

L’enfant était tellement caché que Disney n’était même pas autorisé à produire des marchandises à sa ressemblance. La série a été présentée juste avant les vacances, il était donc choquant qu’il n’y ait pas de poupées en peluche Baby Yoda à acheter en cadeau. Cela semblait être l’outil marketing parfait. Cependant, Disney a estimé que la torsion surprise méritait de rester secrète, même en cas de perte de ventes de marchandises.

Baby Yoda n’est pas la version infantile de l’ancienne Yoda que nous voyons dans les films Star Wars. Il est cependant de la même espèce et il a déjà 50 ans. Le surnom – Baby Yoda – n’est pas tout à fait exact, mais l’auteur de la série, John Favreau, dit que cela ne dérange pas que les fans l’appellent ainsi.

Qu’est-ce qui menace de faire de Baby Yoda la nouvelle tendance la plus mignonne sur les réseaux sociaux?

Le 3 février 2020, la Monnaie des États-Unis libérera le quartier du parc national des Samoa américaines. Cela ne semble pas fascinant tant que vous ne voyez pas ce qui se trouve derrière.

«La conception inversée (queues) représente une mère de chauve-souris samoane suspendue dans un arbre avec son chiot», selon la Monnaie américaine. L’image évoque le soin et l’énergie remarquables que cette espèce met dans sa progéniture. »

L’adorable quartier a été conçu de manière à favoriser la sensibilisation aux espèces menacées. La chauve-souris samoane est en danger en raison de la perte d’habitat due à la chasse commerciale.

Le parc national des Samoa américaines est une forêt tropicale au sud-ouest d’Hawaï. Cela ressemble à un endroit unique à visiter et à faire une randonnée.

Que disent les utilisateurs sur les réseaux sociaux des nouveaux quartiers de chauves-souris?

“C’est la seule devise que j’ai l’intention de transporter à partir de maintenant”, a tweeté un fan excité à propos de la pièce.

Les gens s’emballent sur la nouvelle pièce et insistent pour qu’ils en trouvent une dès qu’elle sortira.

“Désormais, n’accepter que le paiement en batcoin”, a tweeté un autre utilisateur.

Les autres utilisateurs des médias sociaux adorent jouer sur les mots qu’ils ont créés avec la similitude du bitcoin avec le «batcoin».

“2020 démarre mal, mais les choses vont changer en février lorsque les quartiers des chauves-souris sortiront”, a plaisanté la journaliste Alana Massey.

Nous ne savons pas si la chauve-souris frugivore dépassera Baby Yoda comme le bébé le plus googlé cette année, mais si les gens commencent à faire des mèmes avec la petite chauve-souris, cela pourrait être en lice.