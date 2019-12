Vous ne croirez pas combien de films et d'émissions originaux Netflix sortira en 2019

S'il semble que chaque fois que vous ouvrez Netflix, il y a plus d'émissions et de films originaux à choisir, vous ne vous trompez pas. Le service de streaming a doublé sur le contenu exclusif au cours de la dernière année, libérant des centaines de séries et de films que vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs. En fait, la production totale de Netflix pour 2019 est supérieure à ce que l'ensemble de l'industrie télévisuelle américaine a publié en 2005, selon une analyse de Variety.

Netflix a publié 371 séries et films en 2019

Au cours des 12 derniers mois, Netflix a perdu 371 nouvelles émissions de télévision et films, selon la publication spécialisée. Cela inclut tous les documentaires, l'animation pour adultes, la comédie, le théâtre, les actualités, les débats et les émissions non scénarisées, ainsi que les films, mais ne compte pas le contenu destiné aux enfants.

Les près de 400 originaux Netflix sortis cette année représentent une augmentation de 54,6% par rapport à 2018, lorsque le streamer a sorti 240 émissions et films.

Pour mettre ce chiffre en perspective, considérons qu'en 2005, la production de l'ensemble de l'industrie télévisuelle américaine (y compris les réseaux de diffusion et de câblodistribution) était de 292 émissions originales. Dans l'ensemble, le nombre d'émissions de télévision a considérablement augmenté au cours des 14 dernières années. En 2019, il y avait 1178 émissions originales. C'est en fait une légère baisse par rapport à 2018, quand il y avait 1233 originaux.

Les émissions et films les plus regardés de Netflix

Netflix pourrait publier des centaines d'originaux chaque année, mais dans le passé, il était difficile de savoir combien de personnes regardaient réellement toutes ces émissions et tous ces films, car le service de diffusion en continu hésitait à publier des numéros d'audience spécifiques. Mais dans son appel de résultats du troisième trimestre, la société a finalement révélé certaines informations sur son contenu le plus populaire.

Selon Netflix, ses films originaux les plus populaires entre octobre 2018 et septembre 2019 étaient Bird Box (80 millions de vues), Murder Mystery (73 millions), Triple Frontier (52 millions), The Perfect Date (48 millions) et Tall Girl ( 41 millions). D'autres films avec plus de 20 millions de vues incluent Fyre, Otherhood, Always Be My Maybe, Secret Obsession et The Highwaymen. Une vue signifie que 70% du film a été regardé dans les quatre semaines suivant sa sortie.

Les émissions de télévision les plus populaires au cours de la même période étaient Stranger Things (64 millions de vues), The Umbrella Academy (45 millions), La Casa de Papel (44 millions), You (40 millions) et Sex Education (40 millions). Pour les émissions de télévision, le streaming d'au moins 70% d'un épisode dans les quatre semaines suivant sa sortie compte comme une vue.

Les originaux de Netflix sont les émissions les plus diffusées de 2019

Bien qu'il soit difficile de suivre l'audience totale des émissions en streaming, Netflix semble battre ses rivaux comme Hulu et Amazon Prime lorsqu'il s'agit d'attirer des téléspectateurs. Selon une analyse de TV Time, 19 des 20 émissions les plus diffusées en streaming en 2019 étaient sur Netflix. La seule exception était Hulu The Handmaid’s Tale. Les 5 meilleurs spectacles étaient Lucifer, Stranger Things, 13 Reasons Why, La Casa de Papel et Orange Is the New Black.

La domination de Netflix sur le streaming se poursuivra-t-elle en 2020? Il fait face à une nouvelle concurrence de Disney + et Apple TV +, qui a été lancée fin 2019, ainsi que HBO Max et Peacock de NBC, qui feront leurs débuts en 2020. Mais avec de nouvelles émissions comme Selena: The Series et des favoris de retour comme The Ranch et 13 Reasons Why , Les abonnés Netflix auront beaucoup à attendre.

