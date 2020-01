Vous ne croirez pas combien de lettres de rejet «Dirty Dancing» ont reçu

Dirty Dancing de 1987 est devenu l’une des histoires d’amour les plus référencées – avec beaucoup de commentaires sociaux au cœur – de tous les temps. Le film, qui utilise souvent la danse pour réfléchir sur la classe sociale et la richesse, présente respectivement les jeunes Jennifer Gray et Patrick Swayze dans le rôle de Baby et Johnny.

Bien qu’il ait récolté plus de 213 millions de dollars au box-office au cours de l’été de sa première, Dirty Dancing a été filmé avec un budget de 6 millions de dollars, selon Variety à Lake Lure, Caroline du Nord et Mountain Lake, Virginie; cependant, dans le film, Baby et sa famille visitent les chers Catskills à New York. Bien que Dirty Dancing soit un classique – et la seule prétention à la gloire de Vestron Pictures – le voyage vers la gloire du film n’a pas été sans barrages… beaucoup, beaucoup de barrages.

Acteurs américains Patrick Swayze (1952 – 2009) et Jennifer Gray dans le film ‘Dirty Dancing’, 1987 | .

Librement inspiré de l’enfance de la scénariste Eleanor Bergstein, le film a failli avoir un coup sur MGM; cependant, lorsque les changements de direction ont balayé la société de divertissement par la tempête, le film s’est retrouvé sur le sol de la salle de découpe. Entre cet événement et Vestron ayant finalement choisi de poursuivre le film, le scénario est tombé entre les mains de nombreuses sociétés de divertissement et, disons simplement, elles n’ont pas vu l’appel.

“Dirty Dancing” a été rejeté 42 fois

Lors de l’épisode de Dirty Dancing de The Movies That Made Us, la productrice Linda Gottlieb a discuté de ce qu’il fallait pour mettre Dirty Dancing en production. Elle a révélé qu’après que les choses se soient passées avec MGM, elle a présenté les films à tous les grands studios auxquels vous pouvez penser.

Puis, après que tous les grands studios aient nié le projet, elle est allée contacter plusieurs des sociétés indépendantes bien connues, mais plus petites, qui jouissent également d’une réputation modeste dans le secteur.

Malheureusement, personne ne voulait accepter l’image d’une jeune fille qui, via la danse, «atteint la féminité sexualisée» et parvient à comprendre et à renverser «les frontières des identités culturelles étroitement définies en fonction de notre classe et de notre appartenance ethnique», comme le soutiennent Dunagan et Fenton. Dirty Dancing: danse, classe et course à la poursuite de la féminité.

Finalement, le film s’est retrouvé entre les mains de Vestron – une entreprise qui à l’époque essayait de se faire un nom et de rompre avec sa réputation pas si chaude. Vestron, à l’époque, était connu en grande partie pour ses films coquins à la vidéo. Alors, pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour que Dirty Dancing se réunisse, et pourquoi tant de sociétés de divertissement n’étaient-elles pas intéressées?

À l’intérieur de «Dirty Dancing»

Dirty Dancing était un film raconté du point de vue féminin; il s’agissait d’amour, et il y a eu un avortement au milieu du film – une scène qu’Eleanor Bergstein a refusé de supprimer, car elle était essentielle au message qu’elle visait à créer.

À l’époque, les studios étaient dominés par les hommes, créant des films pour hommes, avec des nuances thématiques de machisme. Bien que cela reste largement le cas aujourd’hui (à certains égards), c’était encore plus vrai dans les années 1980.

En d’autres termes, ceux qui sont derrière les principales sociétés de divertissement (avec de l’argent à dépenser) ont probablement présumé qu’une telle histoire de la maturité sexuelle ne se vendrait pas, comme l’expliquait The Movies That Made Us. Cependant, ceux de Vestron ont vu quelque chose dans Dirty Dancing, et même si leurs films après coup – Little Monsters, Street Trash et Buster – n’étaient pas des succès appréciés par la critique, nous aurons toujours Vestron à remercier pour Dirty Dancing … et, pour nous avoir rappelé: «Personne ne met bébé dans le coin.»