Vous ne croirez pas quelle personnalité de la télévision Kylie Jenner a le béguin pour

Kylie Jenner a tout pour plaire; la beauté, son propre empire de maquillage, une famille très unie et sans doute tout l’argent du monde.

Puisqu’elle est un paquet total, le magnat du maquillage a beaucoup de gens qui l’adorent. Mais comme tout le monde, Jenner a eu le béguin pour les célébrités au fil des ans, et sa dernière pourrait prendre même les plus grands stans Kylie par surprise.

Kylie Jenner | Toni Anne Barson / WireImage

Jenner a révélé son coup de cœur pour les célébrités en 2017

Juste au moment où nous pensions que nous savions tout sur le plus jeune membre du clan Kardashian-Jenner, le magnat du maquillage est allé nous prouver le contraire.

Lors d’une interview en 2017 avec Buzzfeed (et ses chiots!), La fondatrice de Kylie Cosmetics et son ancienne BFF Jordyn Woods ont renversé du thé tout en répondant aux questions des fans.

Bien que la star de télé-réalité ait laissé tomber des bombes assez inattendues dans la vidéo – comme qui était sa sœur préférée en ce moment – la plus grande surprise de tous est venue lorsque Jenner a révélé le nom de son béguin pour les célébrités.

Alors que nous nous attendions à ce qu’elle nomme un célèbre coup de cœur hollywoodien, Jenner n’a pas raté un battement en révélant que son béguin pour les célébrités n’est autre que Bill Nye The Science Guy.

“J’adore Bill Nye le gars de la science!” elle a jailli. «Pour de vrai, il est sexy, me dit-elle. Si je devais dire quelqu’un d’autre, probablement… Non – c’est seulement Bill Nye. »

La conversation autour de son béguin est devenue encore plus juteuse lorsque Jenner et Woods se sont ouverts au moment où ils ont essayé d’obtenir une photo avec le communicateur scientifique, et il les a refusés.

«Nous avons essayé de prendre une photo avec lui une fois», a-t-elle expliqué. “Il a dit non. Je comprends parfaitement quand tu veux juste dire non, mais, comme, nous étions vraiment contrariés. »

Bill Nye n’est pas la seule célébrité que Jenner a eu le béguin pour

Bien que l’animatrice de l’émission scientifique pour enfants adorée détienne la clé du cœur de Jenner, il n’a pas toujours été la prunelle de ses yeux.

Lors d’une récente vidéo «Préparez-vous avec moi», Jenner et sa sœur aînée, Kim Kardashian West, ont révélé qui étaient leurs premiers coups de cœur pour les célébrités comme le milliardaire a fait le maquillage du fondateur de SKIMS.

Avant que Kardashian West ne dise qu’elle avait un énorme béguin pour l’acteur Johnny Depp quand elle était plus jeune, Jenner a admis qu’elle était tombée dur pour la star de Twilight, Taylor Lautner, dans la journée.

«Il était tellement mignon», a-t-elle dit à sa grande sœur.

Jenner a été liée de manière romantique à des célébrités de haut niveau

Bien qu’elle n’ait jamais eu la chance de nouer des relations avec ses béguins de célébrités, Jenner a toujours eu l’occasion de vivre l’amour avec d’autres célébrités.

En 2014, la star de Keeping Up With the Kardashians a commencé à sortir avec le rappeur Tyga. Après une relation de trois ans, le couple a décidé d’arrêter.

Peu de temps après avoir rompu avec Tyga, Jenner a commencé à sortir avec le rappeur Travis Scott.

Environ deux mois après le début de leur relation, Jenner et Scott ont appris qu’ils attendaient leur premier enfant. En février 2018, le couple a accueilli leur fille Stormi Webster.

Bien que le couple ait continué à sortir ensemble après cela, leur relation a pris fin plus d’un an plus tard. En octobre 2019, le couple a annoncé leur rupture.

Bien que leur relation n’ait pas fonctionné, Jenner et Scott sont restés des amis proches tout en continuant à coparentaler leur fille.

Après leur séparation, Jenner a eu une aventure de courte durée avec le rappeur Drake, mais au grand désarroi des fans, leur relation est restée platonique.

Des mois après sa séparation de Scott, il a été confirmé que la paire était officiellement de retour ensemble depuis environ un mois.

Comme vous pouvez le voir, Jenner a eu sa juste part de relations prestigieuses au fil des ans.

Bien qu’elle n’ait jamais eu la chance d’agir sur son amour pour ses coups de cœur de célébrités, nous sommes sûrs que Nye et Lautner auront toujours une place dans son cœur.