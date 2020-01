Vous ne croirez pas quelles stars de «This is Us» avaient des camées avant de devenir grandes

Le NCIS a frappé le NCIS en matière de procédure pénale contre le crime après 17 saisons à l’antenne. Depuis 2003, la franchise issue d’une autre émission, JAG, compte de nombreuses guest stars. Il s’avère que deux célébrités de la célébrité de This Is Us avaient fait leur apparition sur NCIS bien avant de connaître un succès majeur. Lisez la suite pour savoir qui et s’ils reviendront.

De nombreux grands noms sont apparus sur «NCIS» au fil des ans

Mark Harmon, Sean Murray | Cliff Lipson / CBS via .

En tant que «drame le plus regardé au monde», NCIS reste un favori des fans après toutes ces années. Malgré de nombreux changements de distribution et des drames hors écran, il y a une chose qui continue de ravir les téléspectateurs: les stars invitées.

Avec près de 400 épisodes dans son arsenal, la liste des camées du NCIS est sans précédent. L’ancienne Première Dame Michelle Obama est apparue en 2016 pour promouvoir son association caritative Joining Forces, qui soutient les militaires, les anciens combattants et leurs familles.

“Nous sommes la première production cinématographique dramatique à avoir réellement tourné à la Maison Blanche”, avait précédemment déclaré Gary Glasberg à TV Guide. «L’aile ouest, je crois, a filmé à l’extérieur. Nous devons filmer à l’intérieur. “

Parmi les autres célébrités notables, citons Zac Efron avant le succès musical du lycée, Bellamy Young avant qu’elle ne trouve Scandal et Melora Hardin (de The Office) comme l’un des premiers vrais méchants de la série.

Alors que NCIS: Los Angeles a une bonne part des stars du NCIS, NCIS: New Orleans est connue pour avoir invité un grand invité musical comme Sheryl Crow, Marin Morris et le légendaire Dr. John, ce qui lui donne la fraîcheur supplémentaire du Scène NOLA.

Le spectacle lance non seulement des carrières, mais il offre également une notoriété aux acteurs qui existent déjà depuis un certain temps.

Quelles deux stars de «This Is Us» ont fait des apparitions au cours des saisons précédentes?

Il est difficile d’imaginer quelqu’un de This Is Us en tant que personnage autre que celui qu’il joue dans la série à succès. Cependant, jouer est un travail et les stars ont un curriculum vitae long et vibrant qui les a amenées là où elles sont maintenant.

En 2007-2008, Susan Kelichi Watson a joué dans NCIS une analyste germaphobique, Nikki Jardine, avec un passé mystérieux. Tony (Michael Weatherly) et Gibbs (Mark Harmon) ont interrogé le personnage de Watson.

En fin de compte, Nikki a été autorisée à visiter Bagdad où son frère Marine est décédé, expliquant beaucoup de raisons pour lesquelles elle semblait si «d’entretien élevé». Son camée s’étalait sur trois épisodes, ce qui est une grosse affaire.

Quelques années plus tard, NCIS a attrapé un autre acteur prometteur, Sterling K. Brown. Dans son épisode de 2013, Brown a joué Elijah Banner, un clown tueur qui a kidnappé Diane Sterling (peut-être que le nom de famille de son personnage était un signe).

Le clown maniaque a également kidnappé la fille de Fornell (Joe Spano), Emily. Le passage de Brown a été diffusé trois ans avant la sortie d’American Crime Story: The People vs. OJ Simpson – la série qui a fait de Brown un nom connu.

Brown ou Watson reviendront-ils jamais dans «NCIS»?

Compte tenu de la performance de This Is Us depuis ses débuts en 2016, il est peu probable que Brown ou Watson reviennent au NCIS sous quelque forme que ce soit. Cependant, de nombreuses stars sont apparues sur l’une des trois itérations de la franchise en tant que personnage unique, puis se sont présentées comme quelqu’un d’autre plus tard (les fans le remarquent d’ailleurs).

Les crédits de Brown incluent de temps en temps une apparition aléatoire avec une place sur Brooklyn Nine-Nine, quatre épisodes de The Marvellous Mrs Maisel, et plus encore.

Watson a précédemment déclaré à Black Film qu’elle préfère développer un personnage au fil du temps plutôt que le camée unique.

«Il n’y a rien de tel que de pouvoir développer un personnage tridimensionnel sur une longue période de temps. Parfois, vous n’êtes pas en mesure de représenter pleinement un personnage, car vous n’avez que quelques scènes pour le faire, et vous n’avez pas la vie et les antécédents complets de ce personnage », a-t-elle déclaré.

Elle a poursuivi: «Parfois, vous faites de votre mieux, avec épisodique, c’est votre travail d’apporter le personnage complet à chaque épisode que vous faites, mais il n’y a rien de tel que de pouvoir vivre dans un personnage pendant une longue période. Je pense que c’est un cadeau. “

Alors peut-être que Brown et Watson en ont fini avec NCIS pour toujours. La bonne nouvelle est que vous pouvez les voir sur This Is Us – ensemble – tous les mardis pendant quelques saisons.