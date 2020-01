Vous ne croirez pas qui a reçu des roses de date de Peter Weber Semaine 4 – Une femme n’a même pas assisté à la date

Comme d’habitude, la quatrième semaine de The Bachelor n’a pas manqué d’apporter le drame. Les producteurs ont apporté non pas un, mais deux rebondissements pour jouer avec la tête de Peter Weber cette semaine. Voyons qui a réussi à repartir avec des roses de dattes et comment quelqu’un qui n’est même pas allé au rendez-vous en groupe a mis la main sur une.

Weber emmène Victoria Fuller à Cedar Point et le concert de son ex-petit ami

Vous avez bien lu. Les producteurs ont amené l’ex-petit ami de Victoria F., Chase Rice, pour un concert privé lors de son rendez-vous en tête-à-tête avec son nouveau petit ami, Weber. Le chanteur country n’avait aucune idée qu’il allait sérénade son ex-petite amie et son nouveau beau.

Avant le concert, Weber et Victoria se sont bien amusés à explorer Cedar Point. Les téléspectateurs à la maison étaient assez jaloux d’avoir toute la place pour eux. Bien que la vendeuse de 25 ans ait peur des hauteurs, elle était cavalière.

Plus tard dans la soirée, elle raconte enfin à Weber sa relation avec Rice. Bien que la réaction initiale du célibataire soit la confusion et l’incrédulité, il rebondit bien.

“Vous étiez honnête avec moi, c’est tout ce que je peux demander.”

Il lui dit que tant qu’elle l’aime, il veut qu’elle reste. Nous pensons que vous savez ce qui se passera ensuite. Weber donne à Victoria F. son premier rendez-vous rose de la semaine.

La date du groupe est un match de football que personne ne gagne

Weber a l’aide de deux anciens pros de la NFL pour enseigner le football aux femmes. Ils se sont rencontrés au First Energy Stadium de Cleveland et se sont divisés en deux équipes. Victoria P. choisit de s’asseoir à cause de son dos, vous pouvez imaginer que cela ne va pas bien avec les autres femmes.

Shiann se démarque comme la star du jeu, marquant les quatre touchés de son équipe. Deandra fait également un jeu impressionnant lorsqu’elle attrape le ballon et le fait courir dans la zone des buts sans être plaqué. Le match se termine par une égalité, donc les 13 femmes assistent au cocktail plus tard dans la soirée.

Tout comme Shiann obtient enfin son temps en tête-à-tête avec Weber, en promenades le fantôme des cérémonies de rose passé. Alayah revient pour remettre les pendules à l’heure que les autres femmes ont manipulé Weber pour l’envoyer chez elle.

Notre pilote rassemble Alayah et Victoria P. pour comprendre les choses. Victoria P. admet qu’ils sont effectivement allés à Las Vegas ensemble, mais qu’ils ne sont pas amis – ils ont beaucoup de mêmes amis en commun.

Le tout ne va pas bien avec Weber, qui commence à croire de plus en plus à Alayah. Il doit aimer le drame car il donne le groupe rose à la seule femme qui n’a pas eu d’ecchymoses du football de bord plus tôt dans la journée.

Oui, vous avez bien lu. Weber invite Alayah à revenir dans la série et lui donne le rendez-vous du groupe pour revenir avec plus de drame que jamais.

Kelsey tente de se racheter de «Champagne-Gate»

La dernière date de la semaine revient à Kelsey, l’ancienne star de la débâcle du champagne-gate. Dès le départ, Weber devient sérieux, en partageant avec elle qu’Alayah est de retour. Elle le prend plutôt bien. Peut-être qu’elle a tourné un coin?

“Si vous sentez que vous avez besoin d’explorer cela, je préfère que vous le fassiez maintenant”, a déclaré Kelsey à Weber concernant son choix d’inviter Alayah dans le manoir.

Le couple continue son rendez-vous dans la ville de Cleveland, qui semble regorger d’activités amusantes. Ils dansent la polka dans les rues, posent dans un photomaton et gagnent un petit derby de boîte à savon.

Plus tard dans la soirée, au cours du dîner, Kelsey jette dans la version obligatoire de la façon dont elle a eu une vie si difficile. Ses parents ont divorcé quand elle était en septième année et elle n’a pas vu son père pendant 12 ans. Bien sûr, Weber remet la dernière date à Kelsey et ils s’embrassent sous les feux d’artifice.

À la consternation des téléspectateurs, ce sont les trois seules roses distribuées au cours de la semaine 4 de The Bachelor. L’épisode s’est terminé par «À suivre» au lieu d’une cérémonie à la rose. Nous devrons attendre la semaine prochaine pour savoir qui rentrera chez nous la prochaine fois que Weber reviendra le lundi. 3 janvier, à 20 h sur ABC.

