Vous ne croirez pas qui le film "Le meurtre de Nicole Brown Simpson" prétend l'avoir tuée

Un nouveau film sur les meurtres de Nicole Brown Simpson et Ron Goldman en 1994 propose une autre théorie sur la mort de O.J. L'ancienne épouse de Simpson. La torsion majeure, selon le film avec Mena Suvari? O.J. ne l’a pas fait.

O.J. Simpson et Nicole Brown Simpson | Vinnie Zuffante / Photos d'archives / .

Fictivement raconté du point de vue de Nicole Brown Simpson, le film, qui sortira en salles et commencera à être diffusé le 10 janvier 2020, présente un autre joueur dans la nuit du 12 juin 1994.

Découvrez qui le film suggère de manière controversée la mort de Nicole Brown Simpson.

Voici qui dit que le film a tué Nicole et Ron

Le nouveau film déclare essentiellement que Glen Rogers, surnommé The Casanova Killer et The Cross Country Killer, est la personne qui a tué Nicole Simpson et Ron Goldman. Selon People, dans le film, Nicole Brown Simpson embauche Glen Rogers pour travailler sur son condominium. Ils deviennent intimes et finalement Rogers commence à traquer Simpson et finalement à la tuer.

O.J. Simpson et Nicole Brown Simpson | Collection Ron Galella / Ron Galella via .

Rogers est actuellement dans le couloir de la mort pour deux meurtres et a avoué près de 70 meurtres, dont celui de Simpson et Goldman, disant à son frère Clay Rogers que O.J. Simpson l'a engagé pour voler des bijoux à Nicole et s'il devait la tuer, pour le faire.

Ce n'est pas la première fois que le nom de Rogers est évoqué comme le tueur possible dans le crime infâme. Clay Rogers a raconté le documentaire Investigation Discovery 2012 intitulé Mon frère le tueur en série.

Ronald Goldman | Lee Celano / WireImage

"Je suis absolument certain que mon frère Glen a tué Nicole Simpson et Ron Goldman", a déclaré Clay dans le film. "Je sais que mon frère l'a fait parce que j'ai vu la preuve qu'il était là."

"Une et une seule personne a assassiné Nicole Brown Simpson et Ronald Goldman"

Bien que les familles des victimes n'aient encore fait aucune déclaration concernant le nouveau film, leur réaction au film My Brother the Serial Killer 2012 dit tout.

Le père de Ron Goldman, Fred Goldman, a rejeté la suggestion de ce documentaire que toute personne autre que Orenthal James Simpson a tué son fils de 25 ans en 1994.

O.J. Simpson | Ethan Miller / .

"Les preuves accablantes lors du procès pénal ont prouvé qu'une et une seule personne a assassiné Nicole Brown Simpson et Ronald Goldman", a déclaré Goldman à CNN en 2012 avec la publication du documentaire de Clay Rogers.

«Cette personne est O.J. Simpson et non Glen Rogers. Le fait qu'O.J. Simpson a été acquitté était une parodie de justice qui a terni le système de justice pénale. . . Un [cent mille] hurlement Glen Rogers, emballé dans le Colisée de Los Angeles, tout en se confessant à l'unisson, ne dispenserait pas O.J. Simpson des meurtres qu'il a commis. »

Le réalisateur parle

Le réalisateur de The Murder of Nicole Brown Simpson, Daniel Farrands, a expliqué cette semaine à The Daily Beast à quel point il était important pour lui de garder les victimes au centre du film, sans oublier qu'en fin de compte, c'était deux de vraies personnes qui ont perdu la vie.

"Bien que le film présente un scénario controversé de simulation impliquant un homme dangereux qui a prétendu être entré dans la vie de Nicole peu de temps avant les meurtres, nous ne changeons pas le résultat de l'histoire, et nous n'exonérons certainement personne", Dit Farrands.

". . . J'espère que le film. . . présente Nicole et Ron comme des êtres humains dont la vie a été injustement et horriblement éteinte dans la nuit du 12 juin 1994. »

"Le meurtre de Nicole Brown Simpson" est en salles et en streaming le 10 janvier 2020