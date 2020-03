Vous ne devriez probablement pas lire ce récit de ce que le coronavirus fait à votre corps

Nous connaissons les symptômes, les chiffres, les conseils et les retombées – mais savons-nous exactement ce que fait le coronavirus dans votre corps?

Magazine de New York l’écrivain Jeff Wise a publié un compte rendu troublant de ce qui se passe, et franchement, vous devriez lire à vos risques et périls.

Le récit fictif à la première personne s’ouvre avec l’auteur rencontrant un ami pour le déjeuner – à l’extérieur, car il semble plus sûr au milieu de l’épidémie actuelle.

“Comme d’habitude, vous prenez toutes les précautions raisonnables: vous utilisez un désinfectant pour les mains, vous vous asseyez à bonne distance des autres clients et essayez d’éviter de vous toucher le visage, même si cette dernière partie est difficile”, écrit-il. “Une partie de vous soupçonne que tout cela pourrait être exagéré.”

Ce qu’il ne réalise pas, c’est que le père de son ami avait déjà contracté sans le savoir COVID-19 lors d’une conférence, et toussé dans sa main avant d’ouvrir la porte à son fils trois jours plus tôt.

“La salive des patients COVID-19 peut contenir un demi-billion de particules de virus par cuillère à café, et une toux l’aérosolise en une brume diffuse”, écrit-il. «Alors que votre ami franchissait la porte, il a respiré et 32 ​​456 particules virales se sont déposées sur la muqueuse de sa bouche et de sa gorge. Depuis, les virus se multiplient à l’intérieur de son corps.

Pendant qu’il parle à travers la table, le passage de son souffle sur la muqueuse humide de sa gorge supérieure “crée de minuscules gouttelettes de mucus chargé de virus qui flottent de manière invisible dans l’air”; s’installer sur la nourriture, ses doigts, et même directement dans son nez et sa gorge.

“Au moment où vous tendez la main pour lui dire au revoir, votre corps est porteur de 43 654 particules virales. Au moment où vous avez fini de vous serrer la main, ce nombre peut atteindre 312 405.”

L’article poursuit en expliquant comment les particules virales se déposent dans les «surfaces chaudes et humides» du mucus recouvrant les tissus de vos poumons.

L’extérieur de chaque particule est couvert de protubérances épineuses comme un “jouet à mâcher à boule”; à l’intérieur se trouve un brin enroulé d’ARN – la charge utile du virus.

Après avoir rencontré une cellule dans le poumon, elle épouse sa forme, fusionne avec elle et renverse son contenu à l’intérieur.

Fonctionnant normalement, la cellule est “comme l’atelier du Père Noël, où les elfes martèlent consciencieusement les jouets selon les instructions du Père Noël”; mais l’ARN viral détourne la machinerie et commence à se répliquer à l’infini.

Les composants s’accumulent dans des bulles internes “qui remontent à la surface, éclatent et libèrent de nouvelles particules virales dans votre corps par dizaines et centaines de milliers.”

“Pendant ce temps, des protéines de pointe qui n’ont pas été incorporées dans de nouveaux virus s’intègrent directement dans la membrane de la cellule hôte de sorte qu’elle se verrouille à la surface d’une cellule adjacente, comme un bateau pirate s’attachant à un marchand impuissant. Les deux cellules fusionnent ensuite , et une multitude d’ARN viraux envahit la nouvelle cellule hôte. “

Ce processus se réplique de haut en bas dans les poumons, la gorge, la bouche, à travers la circulation sanguine et le système digestif.

Pendant que tout cela se passe, le plus effrayant de tous, l’auteur se sent très bien – sa seule plainte pendant la mise en quarantaine personnelle est l’ennui. Alors il appelle un ex pour aller se promener ensemble, ce qu’ils font, avant de lui faire ses adieux.

“Ce qu’elle ne sait pas, c’est qu’une heure avant, vous êtes allée aux toilettes et avez négligé de vous laver les mains après. Le frottis fécal invisible que vous laissez sur le bras de sa veste contient 893 405 particules virales.”

“Quarante-sept secondes après son retour à la maison, elle raccroche son manteau puis se gratte une démangeaison à la base du nez juste avant de se laver les mains. À ce moment, 9 404 particules virales se transfèrent sur son visage. Dans cinq jours, une ambulance l’emmènera au mont Sinaï. “

Ce n’est que maintenant, alors que les restes des cellules détournées et infectées qui ont été brûlées commencent à flotter dans la circulation sanguine, que le système immunitaire soupçonne enfin que quelque chose ne va pas.

La fièvre se déclenche lorsque le corps commence à combattre l’infection. L’auteur n’est pas inquiet car il sait que le virus n’est vraiment dangereux que pour les personnes âgées. Mais pour des raisons que les scientifiques ne comprennent pas encore, une personne plus jeune sur cinq infectée tombe gravement malade … et il est sur le point de devenir l’un d’entre eux.

L’histoire discordante continue en décrivant comment le corps de l’auteur continue de se dégrader alors que le système immunitaire s’emballe, attaquant tout dans le corps – virus et cellules saines.

Flottant entre la vie et la mort, les médecins délèguent désespérément nombre de ses fonctions organiques à des machines. “Vos chances sont de 50-50 ou pire. En raison du fait que la pandémie a étiré les ressources de l’hôpital au-delà du point de rupture, vos perspectives sont encore plus sombres.”

Être averti; si vous espérez que l’histoire aura une fin heureuse, finissez de lire cet épilogue rassurant à l’avant-dernier pair.

