Vous pouvez être payé pour regarder Binge «The Office» pendant 15 heures

Si on leur offrait la chance d’être payé pour regarder leur émission de télévision préférée, beaucoup de gens sauteraient dessus. Saluée comme l’une des meilleures comédies de la télévision, The Office a cessé ses activités en 2013, mais est maintenant l’une des séries les plus dignes de la planète.

Vous trouverez des fans de tous âges qui aiment la série, la citent et la regardent sans arrière-pensée. Mais que diriez-vous d’être payé pour digérer les épisodes?

Une entreprise recherche des candidats pour grignoter les heures d’ouverture du bureau. Votre temps est égal à leur argent, donc si vous l’avez en réserve, alors cela pourrait être dans votre allée.

«Le bureau» | . / Chris Haston / Banque de photos NBCU

Quel est le contrat pour le festival de boules “The Office”?

Pour célébrer le 15e anniversaire de la série, Dish cherche à embaucher un téléspectateur chanceux pour regarder 15 heures de The Office en neuf jours. Selon leur description du travail, cela équivaut à environ 45 épisodes.

Quelle est la compensation? 1000 $ seront payés pour l’achèvement du concert avec un peu de swag et une carte-cadeau Netflix.

Depuis le site de Dish:

«Imaginez: pour 1 000 $, vous pourriez passer une nuit à Schrute Farms. Ou vous pouvez acheter un téléviseur aussi grand que celui de Michael. Vous pensez que cela vous convient? Dites-nous pourquoi vous êtes le plus grand fan d’Office au monde. Ajoutez une vidéo pour augmenter vos chances. La meilleure partie? Il n’y a aucun test de dépistage de drogue ou vérification des antécédents impliqués (quelqu’un dit à Creed). N’oubliez pas: vous ne pouvez pas postuler au nom de quelqu’un d’autre – le vol d’identité n’est pas une plaisanterie. “

Y a-t-il des spéciaux

stipulations?

Les candidats doivent avoir au moins 18 ans et résider aux États-Unis. Mais le rôle ne se limite pas à regarder la télévision. Celui qui atterrira le concert devra faire attention aux tropes de la série, en les documentant sur une liste de contrôle.

Dish souhaite également que la personne partage son point de vue sur les réseaux sociaux:

“Par exemple, comment

plusieurs fois Stanley roule-t-il les yeux vers la caméra? À quelle fréquence Phyllis

parler de Bob Vance de Vance Refrigeration? Le but est de nous aider

comprendre à quelle fréquence les sitcoms répètent les tropes populaires. Nous vous fournirons

des directives générales pour suivre votre expérience, mais dans la vraie mode Kelly Kapoor,

nous voulons également que vous partagiez vos opinions et réactions non filtrées sur les réseaux sociaux.

médias.”

La date limite pour postuler est le lundi 16 mars à 17 h. MST. Les candidats seront informés dans un délai d’une semaine s’ils ont été choisis.

Ce n’est pas la première opportunité du genre

Quelques semaines avant le lancement de Disney + en novembre dernier, un concert similaire a été proposé aux super fans qui souhaitaient regarder 30 films ou épisodes Disney dans les 30 jours.

En plus de cela, la personne choisie et contractée pour le poste unique devait rédiger une revue de la plateforme Disney + avant son lancement. Cela a également payé 1000 $ et est venu avec les bonus supplémentaires de swag sur le thème de Disney comme un avantage.

Si vous aimez The Office ou si vous n’avez jamais regardé et que vous trouvez que c’est une bonne excuse pour y entrer, assurez-vous de cliquer sur l’application Dish avant le 16 mars.