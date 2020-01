Vous pouvez vivre comme Wendy Williams pour 1,7 million de dollars

Depuis que Wendy Williams a annoncé qu’elle et son mari de longue date divorçaient, elle a présenté à ses fans une toute nouvelle facette d’elle. La tristement célèbre animatrice de talk-show – qui s’est autrefois qualifiée publiquement de «homebody» – s’est rebaptisée en tant que fêtarde itinérante. Ses excursions partagées pendant le segment «Hot Topics» du Wendy Williams Show se lisent comme une scène de la dernière série de téléréalité populaire.

Wendy Williams 2019 | Images BG027 / Bauer-Griffin / GC

Parallèlement à sa nouvelle vie sociale, elle souhaite se retirer complètement de son futur ex-mari. Bien qu’elle doive cracher une partie de sa fortune durement gagnée à son ex dans leur établissement, elle ne regarde pas en arrière. Williams a récemment réinscrit son domicile conjugal et est impatient de trouver un acheteur.

Wendy Williams annonce la vente de son domicile conjugal avec son ex-mari, Kevin Hunter

Williams est prête à se débarrasser complètement de toutes les choses liées à son ancienne vie avec Hunter – et cela inclut leur foyer conjugal. Les médias ont initialement mis en vente sa maison et celle de Hunter’s Livingston, New Jersey, peu de temps après le dépôt de la demande de divorce l’année dernière. Elle l’a retiré du marché pour gérer le drame personnel entre son mari et son fils. Williams a réinscrit la maison le 15 janvier, selon The Blast.

Wendy Williams et Kevin Hunter 2018 | Lev Radin / Pacific Press / LightRocket via .

Le manoir de 5700 pieds carrés est luxueux. Cette maison sur mesure comprend cinq chambres à coucher et 4 salles de bain et demie, ainsi qu’un sous-sol fini surdimensionné avec une superficie de 2500 pi2. La cuisine gastronomique est équipée de comptoirs en granit et d’appareils haut de gamme, d’armoires personnalisées et d’un centre île. La cuisine a également un grand garde-manger walk-in.

Le premier étage du manoir vit la suite principale privée avec une salle de bain principale en marbre avec à la fois une baignoire jacuzzi et une douche à vapeur, et un salon privé. L’ancienne maison de Williams a tous les avantages supplémentaires que vous imaginez une maison de célébrité, comme deux placards surdimensionnés et un espace utilisé à la fois comme bureau à domicile de la bibliothèque.

Source: YouTube

Avec la nouvelle liste est venu un nouveau prix. Williams a initialement demandé près de 1,9 million de dollars, mais a réduit le prix à 1,7 million de dollars cette fois-ci. Normalement, un coût inférieur indique que le vendeur recherche un délai d’exécution rapide. Les acheteurs intéressés peuvent consulter la maison sur la liste Zillow.

Wendy Williams prospère en tant que femme célibataire

Williams ne laisse pas son divorce la ralentir. Malgré le chagrin et la honte du public d’avoir à endurer un scandale de tricherie et un divorce après plus de 20 ans de mariage, elle avance de manière positive. Son talk-show a été renouvelé pour plusieurs saisons et pour la première fois, elle dirige l’émission. Son ex a été renvoyé en tant que producteur exécutif de la série, ainsi que libéré de ses fonctions de gestion, suite à leur séparation.

Source: Instagram

Williams a frappé la ville lorsqu’elle s’est libérée de Hunter et a passé l’été 2019 à voyager et à sortir avec des amis célèbres. Elle a passé beaucoup de temps entre New York, Los Angeles et Miami et a été vue en train de passer du temps avec tout le monde, de Blac Chyna à Kim Kardashian West. Elle a même fait un voyage à Atlanta pour renouer avec la star de RHOA, Nene Leakes. Leakes et Williams ont eu des retombées publiques que Williams s’est fait un devoir de rectifier après le dépôt de son divorce.

Source: Instagram

L’une des premières choses que Williams a faites a été de quitter sa maison du New Jersey qu’elle partageait avec Hunter et leur fils et de s’installer dans sa propre salle de bachelorette à New York. L’appartement de 15 000 $ par mois est situé dans le quartier financier de la ville. Selon la page six, l’appartement de trois chambres et trois salles de bains est de 2304 pieds carrés et se trouve sur un étage de niveau intermédiaire d’un immeuble de luxe.

L’unité à deux étages de Williams comprend une chambre au niveau principal et les deux autres au deuxième niveau, ainsi qu’une belle vue sur la rivière Hudson. C’est plus qu’assez d’espace pour la star car son fils vit de façon indépendante en Floride où il fréquente l’université.

Wendy Williams avec sa star dans le «Walk of Fame» d’Hollywood 2019 | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Williams a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame pour ses contributions à la télévision et à la radio l’automne dernier. Son biopic Lifetime devrait également être diffusé cette année et elle promet de tout révéler dans le film!