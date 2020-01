Vous pouvez voler de New York à Hong Kong pour seulement 193 $ (si vous faites une escale à Coronavirus Epicenter Wuhan)

Il y a des billets d’avion super bon marché entre les États-Unis et l’Asie en ce moment … mais il y a un petit hic.

China Southern Airlines propose des vols de Hong Kong à New York JFK pour aussi peu que 193 $, si les voyageurs sont prêts à passer une escale de 6 heures 35 minutes à Wuhan, en Chine – l’épicentre de l’épidémie de coronavirus.

L’accord du 20 mai a été repéré par Bloomberg sur le site de réservation de voyages Kayak.com; d’autres vols directs ce même jour ont coûté 670 $ à la hausse.

La ville entière est bloquée depuis l’épidémie du virus mortel, qui a déjà coûté la vie à plus de 200 personnes.

Vendredi, Delta et American Airline ont suspendu tous leurs vols vers le pays, un jour après que l’Organisation mondiale de la santé a finalement déclaré que le nouveau coronavirus était une urgence sanitaire mondiale.

Jeudi a également marqué le premier cas de personne à personne aux États-Unis, après qu’un homme de Chicago a été testé positif pour le virus qu’il avait contracté auprès de sa femme, qui était revenue d’un voyage à Wuhan.

Jusqu’à présent, plus de 9 800 cas de virus ont été confirmés en Chine et dans les 20 autres pays où il s’est déjà propagé, notamment le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, l’Inde, l’Allemagne, la Finlande et la France.

La plupart des décès sont des personnes âgées souffrant de maladies chroniques existantes, bien qu’un médecin de 62 ans soignant des patients aurait succombé. Aucun décès n’a encore été signalé en dehors de la Chine.

Bien que les coronavirus soient courants – certains provoquent des problèmes respiratoires légers comme un nez qui coule ou une toux – la dernière épidémie est une toute nouvelle souche connue sous le nom de nouveau coronavirus (nCoV) qui n’a jamais été détectée chez l’homme auparavant.

Les symptômes comprennent une fièvre suivie d’une toux sèche et d’un essoufflement; dans les cas graves, il peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et même la mort.

Les chercheurs se précipitent pour créer un vaccin à partir de zéro, mais les essais sur les humains ne seront pas prêts avant juin au plus tôt.

