Vous vous inquiétez du coronavirus? Paroles d’espoir de pasteurs célèbres et de conférenciers motivateurs

Les craintes concernant le coronavirus saisissent le monde. Maintenant,

vous pourriez avoir envie de vous mettre dans votre lit et de vous cacher sous les couvertures. Heureusement,

il y a des messages opportuns qui peuvent vous aider à traverser cela et

tout ce qui pourrait vous concerner. Voici les mots d’espoir de la célébrité

pasteurs et conférenciers motivateurs pour vous aider à survivre une autre semaine.

“Vous devez protéger votre paix.”

–Joel Osteen

Dans un sermon intitulé «Paisible à dessein», Joel

Osteen, pasteur de Lakewood Church, dit qu’il est important de vous assurer que vous

éloignez-vous de tout ce qui vous prive de paix. Si les personnes négatives ou

les nouvelles vous font vous sentir anxieux, assurez-vous de vous distancier de cette personne

ou limitez la quantité de nouvelles que vous consommez.

«Vous devez protéger votre paix», explique Osteen dans son message. “Vous n’étiez pas

créé pour vivre inquiet, tendu, sur le bord. C’est la raison pour laquelle beaucoup de gens

problèmes de santé.” Osteen recommande de ne pas essayer de tout comprendre et

inquiétant jusqu’à la maladie.

“Remarquez ce que vous avez au lieu de ce que vous n’avez pas.”

–Tony Robbins

Eckhart Tolle, expert en pleine conscience et auteur de The Power of Now, dit que c’est bien d’avoir peur, mais cela peut causer des problèmes si vous nourrissez la peur. «S’il y a de la peur, une chose importante est de diriger votre attention vers elle, vous reconnaissez qu’il y a de la peur», explique Tolle lors d’une conférence qu’il a donnée sur la façon de se libérer de la peur et de l’anxiété.

Tolle dit également qu’après avoir reconnu la peur, il est utile d’être conscient des pensées liées à la peur. À quoi pensez-vous que vous avez peur? “Quelles sont les pensées que votre esprit produit pendant que vous ressentez la peur? Est-il possible que certaines des pensées auxquelles vous pensez produisent fréquemment de la peur? ” dit Tolle. Voici ce qu’il avait à dire dans son discours sur la façon de faire face à la peur et de la contrôler:

Une activité de pensée excessive crée souvent des scénarios de problèmes qui ne se produisent pas maintenant, peuvent ne jamais se produire et ne se produiront probablement jamais. Et même si cela se produisait, la situation réelle serait en fait plus facile à affronter que la situation imaginaire dans votre esprit, car il n’y a rien que vous puissiez faire, aucune action que vous pouvez prendre pour remédier à une situation imaginaire, sauf pour arrêter de la penser. Mais si une situation réelle se présente, vous y faites face et vous lui accordez votre attention, et vous prenez les mesures que vous devez prendre.

“Votre esprit est votre pouvoir.”

–TD Jakes

En période de crise, il est facile de passer en revue toutes les mauvaises choses qui pourraient arriver. Cependant, TD Jakes, pasteur de The Potter’s House, met en garde contre «la mort de soi» en s’inquiétant et en se concentrant sur le problème. Dans son sermon «Ne vous inquiétez pas», il recommande de corriger votre concentration au lieu de vous attarder sur l’événement négatif. De cette façon, vous pourrez penser clairement et trouver des moyens de surmonter la situation à laquelle vous êtes confronté.

Il sera difficile de faire votre travail ou de prendre soin de vous si vous êtes inquiet. Selon TD Jakes, «votre esprit est votre pouvoir et votre pouvoir est votre esprit». Protégez votre source d’alimentation pour être efficace au travail et à la maison.

