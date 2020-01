Walking Dead pourrait raviver des personnages tués pour une série d’événements limitée

Quelques étoiles de “Les morts qui marchent” pourrait revenir sur le petit écran, que les morts soient damnés!

Scott M. Gimple, directeur du contenu de la franchise, a révélé son intention de faire revivre certains des personnages “perdus” de la série principale pour des séries limitées ou d’événements potentiels à l’avenir – ce qui signifie que des gens comme Shane, Glenn, Abraham et / ou Jésus pourraient trouver leur chemin du retour parmi les vivants.

“Nous voulons vraiment sortir avec différents formats de télévision, ce qui signifie des choses plus courtes, puis des séries d’événements, des séries d’événements limitées”, a-t-il révélé dans une interview avec Divertissement hebdomadaire. “J’essaie de rassembler un certain nombre de choses différentes que nous pouvons montrer à différents moments de l’année, et cela se concentre sur les personnages qui nous manquent et que nous avons perdus.”

Lorsqu’on lui a demandé si cela signifiait «remplir certaines histoires» pour les personnages qui ont été tués dans «The Walking Dead» ou «Fear the Walking Dead», Gimple a confirmé que c’était son plan.

“C’est exactement ce que nous faisons. Je veux dire, ce n’est pas la seule chose que nous faisons. Ce n’est pas comme si tout ressemblait à Gotham, mais c’est l’une des trois sortes de catégories que nous abordons.” il expliqua. “C’est génial. C’est génial de pouvoir jouer avec des personnages que nous avons perdus, et c’est génial de remplir certains des blancs.”

Il a également déclaré que ces autres projets pourraient simplement avoir lieu dans le même univers, mais n’avaient rien à voir avec quoi que ce soit ou avec quelqu’un que nous ayons rencontré jusqu’à présent. Ils pourraient être “ces petits contes de zombies qui se produisent dans notre monde avec nos règles et notre chronologie”, a-t-il taquiné, mais ne sont que “de très belles histoires de la fin du monde” et traitent de “la nouvelle mythologie”.

En plus des deux émissions déjà diffusées sur AMC, un nouveau spin-off, “The Walking Dead: World Beyond”, commencera à être diffusé au printemps 2020. Trois films sont également en préparation, qui expliqueront ce qui est arrivé à Rick Grimes après son hélicoptère disparition sur le salon.

“Nous allons continuer à raconter l’histoire de Rick, et nous allons découvrir tellement de monde à travers cette histoire,” Gimple a également taquiné des films. “Rick sera mis au défi de différentes manières qui, à certains égards, tout ce qu’il a traversé l’ont en quelque sorte préparé. C’est un monde beaucoup plus vaste que celui dans lequel il opérait, et qui était difficile en soi. Maintenant les choses sont exacerbées, et tout comme nous allons au cinéma – et ce sont les films proprement dit, un écran suffisamment large – nous allons remplir cet écran d’un tout nouveau monde. “

Les films seront présentés en salles à une date ultérieure.

La saison 10 de “The Walking Dead” se poursuit le 23 février sur AMC.