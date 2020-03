Walking Dead Star déborde sur le tournage du dernier épisode de Michonne

Nouvel épisode de dimanche de “Les morts qui marchent” était douce-amère pour la star invitée Kevin Carroll.

En tant que Virgile, le rôle a permis à l’acteur de vraiment travailler aux côtés Danai Gurira, quelqu’un qu’il connaît depuis des années – mais l’heure a également marqué sa dernière apparition dans la série en tant que Michonne.

Vous pouvez lire notre récapitulation complète de l’épisode ici, mais pour faire court, Michonne est allée avec Virgile sur une île pour chercher des armes. Pendant son séjour, elle a trouvé les bottes de Rick dans l’entrepôt et a découvert qu’elles provenaient d’un bateau qui s’était échoué. Virgil est resté sur l’île et elle est partie à la recherche de Rick, dans un scénario qui se jouera probablement dans les films de théâtre prévus.

TooFab a rattrapé Carroll après avoir regardé l’épisode, où il a renversé l’émotion et s’est concentré sur le plateau des derniers jours de Gurira, comment le casting a célébré quand elle s’est emballée et si nous pourrions revoir Virgil sur toute la ligne.

Que saviez-vous de Virgil en sortant pour le rôle et comment est-il entré dans la série en tant que personnage qui n’est pas originaire des bandes dessinées?

Comme tout vrai fan de The Walking Dead sait que l’information est roi. La notion de rôle est fortement gardée jusqu’à ce que chaque détail de l’accord soit élaboré et encré. Les choses évoluent très rapidement dans le monde de la télévision et cela dit, il y avait très peu d’informations disponibles sur le personnage avant de commencer, mais il y avait un sentiment d’excitation à l’idée de commencer une fois que nous sommes arrivés pour le travail.

L’entrée dans le spectacle était stimulante parce que j’avais l’impression que l’équipe créative avait pris un saut d’inspiration dans son imagination et avait amené un personnage inspiré par un monde qu’ils connaissaient bien, mais un personnage qu’ils avaient trouvé et donné naissance au voyage déplié. Virgile semblait donc avoir une certaine anticipation sur son arrivée dans ce monde qui était sympa.

À quel moment vous a-t-on dit que vous joueriez un grand rôle dans le dernier épisode de Michonne?

Il a été mentionné après avoir réservé le travail. Cependant, dans l’esprit de la façon dont Danai a travaillé sur ces épisodes (extrêmement concentré), nous nous sommes principalement concentrés sur la tâche à accomplir. Il y avait une idée générale que c’était son dernier épisode, qui surprendrait parfois les gens, mais elle n’a pas pris trop de temps pour s’y attarder au milieu du tournage. Danai a fait de son mieux pour rester concentrée sur le travail tandis que les acteurs et l’équipe volaient par intermittence des moments rapides avec elle ici et là, puis tout le monde se rassemblait et elle se recentrait et la laissait déchirer. Une fois que les choses se sont déroulées, c’était presque tout en bas de la colline.

À quoi ressemblaient les émotions sur la table lues et sur le plateau pendant le tournage. Évidemment, cela doit être excitant pour vous, mais aussi doux-amer pour tout le monde.

La table lit consistait à prendre soin de l’histoire en premier. Les trucs émotionnels qui ont surgi se produiraient en réponse à la nouveauté du moment. Se jouer l’un l’autre plutôt que de le lire seul. Oui doux-amer à coup sûr. Ayant connu Danai pendant des années, il y a une sorte de confiance qui se construit et puis pour elle de partir et le travail se fait si rapidement était définitivement malheureux pour moi.

Vos amis / votre famille ont-ils essayé d’obtenir de vous des informations? Comment gardait-il les détails secrets?

Les amis et la famille n’ont pas vraiment essayé d’obtenir des informations de moi, car je ne pouvais pas mentionner que j’étais dans l’émission. Mais j’ai failli me lancer dans plusieurs bagarres, une ou deux mêlées et frapper avec une canne d’un fan plus âgé de la série quand les gens ont réalisé que je ne leur avais pas dit ce qui se passait avec Michonne et d’autres questions brûlantes sur les personnages et les gens du spectacle.

Pouvez-vous parler un peu de travailler avec Danai en tête-à-tête.

Je ne sais pas ce que je pourrais dire sur le fait de travailler avec elle qui n’a pas été dit. Danai est un artiste polyvalent dans le rôle d’un acteur dans ce spectacle. Incroyablement généreux, ouvert, ludique et engagé dans le rôle et le spectacle. Je la connais depuis des années et je voulais travailler avec elle et c’était un bon moment et un véhicule pour avoir l’occasion mais beaucoup trop peu de temps.

Y a-t-il une chance que nous revoyions Virgil sur toute la ligne, que ce soit dans l’émission ou dans les films? Si tu peux dire.

À ce stade, il est difficile de savoir ce qui attend Virgil. Ça a été beaucoup pour mon argent d’être dans les épisodes dans lesquels j’étais, mais Virgil n’est pas issu des bandes dessinées originales. J’ai donc le sentiment que le voyage peut prendre vie ou se voir retirer la vie en fonction du lien que le public établit avec le personnage. Donc…

Enfin, étiez-vous là quand ils ont appelé un enveloppement sur Danai? Le reste du casting principal était-il du tout / l’équipe a-t-elle fait quelque chose de spécial pour marquer l’occasion?

Donc je n’étais pas là quand ils ont appelé Wrap sur Danai mais c’était un tel événement que j’ai été pris dans le vent de l’excitation le lendemain! Il y avait apparemment une énorme fête de fin de soirée dans les bois pour elle. Un gros travail que personne ne voulait arrêter! TWD aime Danai et Danai les aime!

“The Walking Dead” est diffusé le dimanche sur AMC.