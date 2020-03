Wally Kurth pourrait-il quitter en tant que Ned Quartermaine?

Wally Kurth est l’un des acteurs vétérans de l’hôpital général. Comme la plupart des acteurs du feuilleton, il a participé à plusieurs émissions du genre. Un récent rapport a amené beaucoup de gens à penser que Kurth pourrait laisser un de ses savons, mais il s’est rendu sur les réseaux sociaux pour clarifier.

Wally Kurth sur «l’hôpital général» en 2016 | Michael Yada / Walt Disney Television via .

Wally Kurth est un vétéran du feuilleton

Kurth est dans le genre du savon de jour depuis des années et a représenté des personnages sur plusieurs savons.

Son premier rôle était Justin Kirkais dans Days of Our Lives. Il a dépeint le personnage de 1987 à 1991. Kurth a été dans le rôle de temps en temps depuis 2009, étant sous contrat et à bord en tant qu’acteur récurrent à différents moments.

Bien que Kiriakis ait été son premier rôle, la plupart des fans l’ont probablement mieux reconnu dans le rôle de Ned Ashton, alias Ned Quartermaine, à l’hôpital général. Il est allé au savon après avoir quitté Days of Our Lives pour la première fois et a interprété le personnage de 1991 à 2007.

Il est revenu à ce rôle en 2012, et comme Days of our Lives, il a joué ce rôle de temps à autre à la fois en tant qu’acteur contractuel et récurrent.

Parce que la plupart du temps, il revient sur les deux savons au lieu d’être sous contrat avec un, il peut être sur les deux en même temps ou au moins sur une base rotative.

Voici pourquoi certains fans pensaient que Kurth pourrait être à l’hôpital général

On a récemment pensé que Kurth pourrait être en train de sortir à l’hôpital général car il a été signalé qu’il était sous contrat à Days of Our Lives. Le rapport est issu du site de fans Days of Our Lives, le site Web de Jason47 Days.

Jason 47 et plusieurs autres blogs sur le savon ont rapporté que Kurth l’avait mentionné lors d’une apparition en podcast en 2019 et que dans les crédits d’un épisode récent, il était répertorié avec les membres de la distribution sous contrat.

Après que le rapport ait fait surface, Kurth est allé sur Twitter pour clarifier son statut avec la série. «Pour mémoire, et parce que je crois en la vérité dans le journalisme, je ne suis en fait pas de retour sur contrat. Mais je continue de travailler sur @nbcdays. Heureusement.” Parce qu’il revient toujours sur Days of Our Lives, on peut supposer que rien ne change avec le statut récurrent de Kurth à l’hôpital général.

Bien qu’il n’ait pas été officiellement confirmé pourquoi le nom de Kurth a commencé à apparaître avec les membres du contrat, Jason 47 a mis sur leur page Facebook, “Comme nous le savons maintenant, ce n’est qu’un bref contrat (13 ou 26 semaines). Puis il revient à la récurrence. “

Days of Our Lives est diffusé en semaine sur NBC et General Hospital est diffusé en semaine sur ABC.